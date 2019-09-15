رئاسية 2019 : مواعيد الإعلان عن النتائج

ضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفاصيل روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 والتي بدأت منذ يوم فتح باب الترشحات يوم 2 أوت الماضي.

ومن بين هذه التفاصيل تلك المتعلقة بالإعلان عن نتائج الانتخابات. حيث سيتم التصريح بالنتائج الأولية من 16/09/2019 الى 17/09/2019 قبل الدخول في مرحلة الطعون والتقاضي التي تتواصل إلى يوم 21 اكتوبر 2019 وهو تاريخ التصريح بالنتائج النهائية بالنسبة للدورة الأولى، وفق ما جاء بموقع الهيئة.

وتشير الروزنامة بالنسبة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى انه يتم تنظيمها خلال أسبوعين من التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى وذلك في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها.