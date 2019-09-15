كيف تفكر خارج الصندوق؟



انها القدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمشاكلهم. يعتمد معظم الناس على تجربتهم السابقة كلما واجهوا مشاكل جديدة ونتيجة لذلك يحدون من تفكيرهم بطريقة تمنعهم من حل هذه المشكلات.



إذا فشلت دائمًا في حل مشكلات حياتك، فسينتهي بك الأمر إلى الاعتقاد بأنك عاجز ومنهزم وأقل قيمة من الآخرين.



الحياة ليست بسيطة والمشاكل التي نواجهها من وقت لآخر ليست دائما سهلة. لهذا السبب من المهم للغاية معرفة كيفية العثور على حلول مبتكرة لمشاكل الحياة التي تواجهها وهذا ما سأخبرك به في هذه المقالة.



كيفية حل مشاكلك بطريقة مبتكرة

كيف يمكنك أن تصبح مبتكر؟

فيما يلي بعض النصائح التي ستمكنك من التفكير بشكل خلاق وحل مشاكلك بطرق مبتكرة:



1- انسى الماضي: أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الإبداع يعتمد على قاعدة بيانات موجودة بالفعل لحل مشاكل حياتك. في مثل هذه الحالة، يصبح الشخص محاصرا بعدد محدود من الحلول، عادة ما تكون الحلول التي جربها سابقًا، ونتيجة لذلك، يفشل في إيجاد حل إبداعي لمشاكله.



2- تجنب آفة الخبراء: كلما زاد اعتقاد الشخص بأنه خبير في موضوع، كلما أصبح أقل إبداعًا بسبب الاعتقاد دائمًا أن معرفته تفوق أي بيانات جديدة يمكنه الحصول عليها. إذا كان يحل مئات المشاكل باستخدام طرقه القديمة فلماذا يعاني لايجاد طريقة جديدة؟ أنا لا أخبرك بألا تصبح خبيرًا، لكنني فقط أطلب منك استكشاف إمكانيات جديدة إذا لم تنجح طرقك القديمة



3- فكر بدون قيود: أفضل طريقة لإطلاق العنان لتفكيرك الإبداعي هي التفكير دون أي قيود. هذا يعني أن الحلول المقترحة التي تبدو غير منطقية يجب أن تؤخذ في الاعتبار ليس لأنه يجب عليك استخدام واحدة منها ولكن لأن فكرة غير منطقية واحدة قد تؤدي إلى فكرة منطقية تمامًا. عندما تمنع نفسك من مناقشة بعض الأفكار غير المنطقية، فأنت تغلق الباب أمام العديد من الحلول المقترحة المرتبطة بها



4- اضبط عقلك على تكرار الحلول: ماذا لو طلبت منك حلًا إبداعيًا لمشكلة لا يمكن حلها؟ هل ستجد أي حل للمشكلة؟ لا، لن تفعل ذلك أبدًا لأنك ستفكر فقط في القيود بدلًا من الاحتمالات. من أجل إيجاد حل إبداعي لمشكلة ما، يجب أولًا أن تصدق أن لها حلًا ولن تكون قادرًا على النظر إلى الأشياء بهذه الطريقة قبل أن تؤمن بنفسك.



5- ابتعد عن نفسك: عندما تفكر في استخدام عقلك، فأنت تستخدم خبرتك السابقة عن غير قصد، ومعتقداتك الخاطئة وقاعدة بياناتك القديمة للتوصل إلى حلول. لمنع حدوث ذلك، تحتاج إلى رؤية الأشياء من منظور مختلف. اغمض عينيك وتصور نفسك كشخص آخر ثم حاول العثور على حل للمشكلة من وجهة نظره الخاصة. في مثل هذه الحالة، سوف تأتي بإجابة مبتكرة









هل تعرف ما هو الفرق بين الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فاشلون والأشخاص الذين يتمكنون دائمًا من إيجاد طريقهم؟