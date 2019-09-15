أفشة: لعبنا 4-3-3 أمام كانو سبورت وهذه رسالتي أمام الزمالك

أعرب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة عقب فوز الفريق الأحمر أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون مقابل.









وحقق الأهلي الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأشاد أفشة بمستوى زملائه في مباراة الأمس ونجاحهم في تحقيق الفوز رغم صعوبة اللقاء، والأجواء التي عاشوها خلال المباراة.









وأضاف أن الأهلي استحق الفوز في هذه المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفني مشيرًا إلى أن عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف وترجمة الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي خلال شوطي المباراة.









وأشار إلى أن الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة على ملعبه يسهل من مهمة الأهلي بشكل كبير في لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطي هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأعرب أفشة عن سعادته بثقة الجهاز الفني فيه، مشيرا إلى أن فايلر المدير الفني للفريق كان حريصا على الحديث معه خلال الأيام الماضية وقدم له العديد من النصائح والتعليمات المحددة.









وقال: "أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفني فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع":.









واضاف أفشة: "خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هي 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع في الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب.





أفشة يستعد للزمالك





وأشار أفشة إلى أن الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لي مع الأهلي على المستوى الشخصي، في مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير".









وعن ثقة الجماهير فيه قال أفشة: "ثقة جماهير الأهلي ودعمها أكبر وسام على صدري منذ انضمامي للفريق، وهي في نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذي أقدمه في كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدا".











