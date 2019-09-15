نبيل بفون:انطلاق عملية الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع دون تعطيل

انطلقت، في حدود الثامنة من صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في 4325 مكتب اقتراع يضم 13115 مركز اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية دون تعطيل، وفق ما اكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون.

وأفاد بفون، خلال نقطة اعلامية بالمركز الاعلامي للهيئة في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أن كافة المراكز فتحت أبوابها في الوقت المحدد بعد توفير المواد الانتخابية والموظفين البالغ عددهم الجملي 52937 من بينهم 4567 رئيس مركز اقتراع و40338 عضوا بالمكاتب، مبينا ان الهيئة اتخذت كافة الاحتياطات تلافيا لإمكانية تسجيل غيابات.

وبخصوص المكاتب والمراكز التي ستفتح أبوابها بتوقيت استثنائي لدواعي أمنية، فقد اوضح رئيس الهيئة أن 242 مركز اقتراع بدوائر القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة، تضم 331 مكتب اقتراع ستفتح بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الظهر.

أما في ما يتعلق بمشاركة التونسيين بالخارج في العملية الانتخابية، فقد بين نبيل بفون إلى أن نسبة الإقبال على الاقتراع بلغت تقريبا 10% إلى حدود ليلة امس السبت، مشيرا إلى أنه خلال ال24 ساعة ليس هناك أي مكتب مغلق بالخارج نظرا لفارق التوقيت.