زيدان يصدم هازارد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن إدين هازارد نجم الفريق ما زال يحتاج إلى التدريب أكثر رغم مشاركته في الشوط الثاني أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وقال زيدان عقب مشاركة زيدان أمام ليفانتي: "عندما يستحوذ على الكرة، يلعب بشكل مباشر للغاية، ولكن ما يحتاج إليه هو المشاركة في أكثر من حصة تدريبية لأنه تدرب أربع مرات فقط مع ريال مدريد".

وعبر الفرنسي زين الدين زيدان عن سعادته الفوز الثمين 3-2 على ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني رغم تراجع الأداء في الشوط الثاني.

وواصل زيدان عقب مباراة ريال مدريد وليفانتي: "سجلنا ثلاثة أهداف وقدمنا أداء جيدا وتفوقنا على المنافس في الشوط وتراجع في الشوط الثاني وعلينا أن نحاول تقديم نفس الأداء على مدار التسعين دقيقة.

وأضاف زيدان : "سنحت لنا بعض الفرص لتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني ربما بدأنا نشعر بالإجهاد البدني على اللاعبين بعد مشاركتهم في جولة المباريات الدولية الأسبوع الماضي وهو ما أعاقنا بكل تأكيد وتسبب في استقبالنا هدفين في الشوط الثاني".

وتابع زيدان: "كاسيميرو لعب مباراتين مع المنتخب البرازيلي في الولايات المتحدة ولم يستطع الاستمرار.. سيرخيو راموس يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق".

ريال مدريد بعد ليفانتي يتجه للابتعاد عن نيمار

اشتعلت حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا بعد انتهاء الصراع على ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد الذي وضعه كهدف أول في الميركاتو الشتوي

وأوضح الصحيفة أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدًا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.

تجميد نيمار

وقرر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إنهاء تجميد مشاركة نيمار نجم الفريق في المباريات تمهيدًا لمشاركته ضد ستراسبورج اليوم السبت في بطولة الدوري الفرنسي.

وقال توخيل: "بالتأكيد كل شيء بات واضحا.. الفريق يضم حاليا مواهب عديدة وتعززت صفوفنا بتواجد نيمار فلا يوجد ما يشغل بالنا أو تفكير نيمار.. حان الوقت أن يركز مع سان جيرمان فقط".

وأضاف توخيل: "يغيب عنا مبابي وكافاني للإصابة، لذلك نحن بحاجة لنيمار.. تحدثت معه أكثر من مرة خلال الساعات الأخيرة، لتحفيزه على تقديم أداء قوي ونسيان ما حدث في سوق الانتقالات بشأن تعثر انتقاله إلى برشلونة وأثق أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة باريس سان جيرمان".



