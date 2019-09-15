المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعقد قمة طارئة لمكافحة الإرهاب

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اجتمع قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) في قمة طارئة في بوركينا فاسو، لمناقشة مخاطر الإرهاب التي تهدد المنطقة والحاجة الماسة إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب.



وهناك حاجة ماسة لجهود منسقة لمكافحة الإرهاب المستعر في مناطق بحيرة تشاد والساحل حيث تنشط الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش.



وتجمع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 دولة تتراوح اقتصاداتها من نيجيريا وساحل العاج من غرب إفريقيا إلى ليبيريا وسيراليون الفقيرة. وبوركينا فاسو غير الساحلية ومالي والنيجر من الدول غير الساحلية.



وناقشت القمة وسائل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الوقت الذي يسعى فيه أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى إيجاد رؤية واضحة للأمن الجماعي في غرب إفريقيا.



وفي عام 2017، أطلقت خمس دول - بوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي وموريتانيا - مدعومة من قبل القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، فرقة عمل G5 الساحل لمحاربة المتطرفين.



ولكن نقص التمويل والتدريب والمعدات حد من فعاليتها وأعدادها. وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد القوات 4000 جندي، عندما تم التخطيط لخمسة آلاف جندي.



وأن حجم التحدي الذي يواجه قوة الساحل في G5 هائل. وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في الولايات المتحدة، وتضاعف عدد الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل كل عام منذ عام 2016. وفي العام الماضي.



في الأشهر والسنوات الماضية، واجهت منطقة الساحل تجددًا للأنشطة الإرهابية التي قامت بها مختلف الجماعات المتطرفة، بما في ذلك بوكو حرام، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وعائدات داعش على نحو متزايد.



ولقد تحملت دول مثل بوركينا والنيجر ومالي ونيجيريا حتى الآن وطأة انعدام الأمن المتزايد في المنطقة.



وتواجه دول غرب إفريقيا مخاطر جسيمة من تصاعد الهجمات الإرهابية. وفقًا لمنظمة أوكسفام غير الحكومية، ويحتاج حوالي 13 مليون شخص (في غرب إفريقيا) إلى المساعدة بعد فرارهم من منازلهم بسبب الهجمات الإرهابية.

