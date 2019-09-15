ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
Advertisements
قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات
بورصة البحرين
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبو علي علي تراجع ، حيث هبطالمؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.89% خاسرا 13.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1532.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية وبلغت أحجام التداول بمستهل التعاملات نحو 2.7 مليون سهم بقيمة 820.6 ألف دينار.
 
وتراجع قطاع البنوك التجارية والذي تسبب في هبوط بورصة البحرين حيث إانخفض  بنسبة 60.48% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.76%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
-
x
15:15
-
المصري البورسعيدي - مصر