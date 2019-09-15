قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات

إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبو علي علي تراجع ، حيث هبطالمؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.89% خاسرا 13.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1532.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية وبلغت أحجام التداول بمستهل التعاملات نحو 2.7 مليون سهم بقيمة 820.6 ألف دينار.

وتراجع قطاع البنوك التجارية والذي تسبب في هبوط بورصة البحرين حيث إانخفض بنسبة 60.48% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.76%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.