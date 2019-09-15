قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بمستهل التعاملات
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبو علي علي تراجع ، حيث هبطالمؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.89% خاسرا 13.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1532.83 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية وبلغت أحجام التداول بمستهل التعاملات نحو 2.7 مليون سهم بقيمة 820.6 ألف دينار.
وتراجع قطاع البنوك التجارية والذي تسبب في هبوط بورصة البحرين حيث إانخفض بنسبة 60.48% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.76%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
Advertisements
- تراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.02% بمستهل تعاملات اليوم
- بورصة البحرين تفقد 3.60 نقطة بمستهل جلسة الخميس
- بورصة البحرين تفقد 2.2 نقاط بمستهل جلسة الاثنين
- بورصة البحرين تفقد 2.6 نقطة بمستهل جلسة نهاية الأسبوع
- بورصة البحرين تفقد 2.6 نقطة بمستهل جلسة نهاية الأسبوع
- مؤشر البحرين يهبط 0.08% بمستهل تعاملات اليوم
- مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.74% بمستهل جلسة الأثنين
- قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للهبوط 0.48 بمستهل التعاملات
- بورصة البحرين تهبط إلى مستوى 1529.97 نقطة مع بداية التعاملات
- مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.50% بمستهل تعاملات اليوم