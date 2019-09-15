الطالع الفلكى الأحد 15/9/2019..فَحص المَتَانَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 5 تُوت قبطى، 15 أيْلول رُومى، 16 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (والبنات، حيْؤلو علينا إيه دِلْوَأتِى؟)-حَيْؤلو علينا إيه؟ حشّاشِين.(إسماعيل ياسين من فيلم إبن حميدو-1957)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد والعذراء ينتقلان للميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

إنتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من برج العذراء ليدخل برج الميزان فى التاسعة و14 دقيقة صباح أمس السبت ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للعقرب فى العاشرة و 16 دقيقة صباح يوم 3 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ...





وانتقلت الزّهرة من برج العذراء لتدخل برج الميزان فى الثالثة و43 دقيقة عصر أمس السبت ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للعقرب فى السابعة و 6 دقائق مساء يوم 8 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ...... ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 23 سبتمبر)

عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 3 أكتوبر))

الزّهرة) ----- فى الميزان. (تنتقل للميزان فى 8 أكتوبر))

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 4 أكتوبر))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





عطارد يرمز للقدرات العقلية والتواصل اللفظى ، والزهرة تحكم برجين الثور والميزان وعليه فقد حلّت سيّدةً فى بيتها وترمز للمُتع الحسيّة من طعام وشراب وجنس وملابس وفنون وديكورات إلخ ، بحلول الكوكبيْن معاً وهما صديقيْن فعطارد بقدراته اللفظيّة جاهز لعمليّات السّمسَرة كتوصيل طرفيْ الميزان واللذيْن تربطهما مصلحة واحدة كبائع بُمشترى ، وبوجود الزّهرة فالمشاريع العاطفيّة لها الأولويّة القصوى لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ ، مع التنبيه بعدم وضع رتوش بالزيادة أو النقصان فى المواصفات وإلا وقع تحت طائلة الغش التجارى ، وعطارد بقدارته الذهنيّة مفيد لتوفير مواصفات الطرفين من النواحى المُختلفة كالمالية والصحيّة والإجتماعية لتفادى مصير كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة أو فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء ، كما أن كافة الأنشطة الفنيّة من ديكورات وتصميم الأزياء والمجوهرات ، الرسم والنحت ، الحفلات الغنائيّة والأفلام السينمائيّة وحتى مساحيق التجميل والعطور كلها واردة النجاح طوال إقامة الكوكبيْن فى برج الميزان طالما تمّ الحفاظ على مصلحة طرفىْ الميزان بالإتزان ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين رَحِمَهُ الله ، إشتهر بصفة يشترك فيها مواليد بُرج العذراء وهى الإتصال بالأطفال وتشكيل العقول فهو أيضاً بُرج عمّو فؤاد ، لاتزال أفلامه تتمتّع بالحيويّة لترسم البسمة على وجه طفل أو سيّدة أو رجل بائس بقفشة بريئة ،هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم إسماعيل ياسين عَلِى نخلة مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لا تَبْخَلْ عليه بالفَاتِحَة.





(ماوراءالألوان/أبعد من الألوان)،(شكل من أشكال الضّوء)،(صُوَرْ مُثيرة جنسياً) ،(عفريت مُخَادِعْ جداً)،(الكواكب فى صفٍ واحد)،(فى مزاجيّة للمُزاح)،(مُسيطر على العقول والرّؤوس)،(خالد الذّكر)،(الحُبّ والمغفرة)،(التّوبة و الخَلاص)، (حياة قلقة)، (ولدى العزيز)،(عَلَىّ أن أرحل الآن).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج الثور: إحترس من أن يتم خداعك مالياً أو تتورّط فى قروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها.





الجوزاء: ربّما وجدت دعماً من الأقارب أو دعم فى العمل، إذا كان حبيبك عسل.





برج السّرطان: قد تقوم بفتح علب الشوكلاتة للضيوف والأقارب بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة،جولة تسوّق واردة إحرص فيها على شراء ما تحتاجه فقط.





برج الأسد: تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم لك نفعاً سوى إستهلاك تركيزك الذهنى وطاقتك،إبتعد عن مُجالسة المشبوهين،مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.





برج العذراء: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الميزان: إتفاقات رسميّة بغرض الزواج واردة لك أو لأحد أفراد أسرتك ، تأكد من مُناقشة التفاصيل الصغيرة التافهة فمنها تبدأ المشاكل الكبيرة.

برج العقرب: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج القوس: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: جبهة العاطفة مثل مختلف الجبهات تمر بالتغيير المستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم، تفاءل بالخير تجده بإذن الله تَعَالى.





برج الدّلو: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الحوت: إن كنت تتمتع بالنّفَس الطويل لأدركت أنّ تحسّن أحوالك ليس بعيداً كما قد تتخيّل ، السرور الكبير على جبهتك العاطفية بمشيئة الله تَعَالى.



