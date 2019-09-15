بملابس فورمال.. إطلالة جديدة لهند صبري على الـ انستجرام

تداول رواد موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" أحدث جلسة تصوير للفنانة التونسية هند صبري، ظهرت فيها بإطلالة فورمال، مرتدية بليزر أبيض وتوب أسود.

ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، حيث أكدوا أن الصور تتمتع بالرقي والفخامة، فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "راقية".





هند صبري تحتفل بعرض "نورا تحلم" بمهرجان تورنتو





احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بالعرض العالمب الأول لفيلمها الأحدث "نورا تحلم" في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.









وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.





"نورا تحلم" فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق، ومن إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها.





ويأتي عرض الفيلم في مهرجان عالمي بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.





وتورنتو تقام فعالياته في الفترة من ٥ ل١٥ سبتمبر القادم.





واحتفلت هند الشهر الماضي بنجاح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والتي جسدت خلاله شخصية "فريدة" المريضة بجناح "٨ غرب حريم" والتي تستدعي الدكتور يحيى "كريم عبدالعزيز" شخصيًا لعلاجها بعدما قتلت أبنائها.‬



‫

بدأ عرض الفيلم في السينمات قبل عيد الأضحى بأيام، ومع عرض حقق إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وساعدت "هند" في الترويج للعمل التي تعد أحدث النجوم المنضمين إليه بحسابها الرسمي عبر "تويتر".‬



‫

وأعادت "هند" نشر تغريدات الجمهور المشيدة بالفيلم وأدائها، وردت على أسئلة الجمهور عن تعافيها من تجسيد الشخصية المركبة، مؤكدة أن الأمر استغرق وقتًا طويلًا.‬



‫

واعتبرت "هند" الجزء الثاني لا يقل عظمة عن الجزء الأول مستشهدة بآراء الجمهور.‬





"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.