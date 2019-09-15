ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.07% عند مستوي 15120 نقطة ، والذي يأتي بقيم تداولات منخفضة مع بداية التعامل وربح رأس المال السوقى بقيمة 200 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 755.2 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15120 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2201 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 18372 نقطة ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1482 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الخميس 12-9-2019

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي ، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين مصحوباً بأحجام سيولة مرتفعة ، وإتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع ، وارتفع المؤشر الرئيسي بدعم من البنك التجاري الدولي وربح رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.138 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.5 مليون ورقة مالية بقيمة 838.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 332 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، على التوالى.

سجلت تعاملات المصريين 57.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.47%، والعرب على 12.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.98%خبار البورصة المصرية يوم الأربهاء 11-9-2019