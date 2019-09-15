ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار اللحوم اليوم 15-9-2019.. الاسعار تتراجع في الجيزة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:53 ص
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم 15-9-2019.. الاسعار تتراجع في الجيزة
اسعار اللحوم اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اسعار اللحوم اليوم 15-9-2019

حافظت أسعار اللحوم في الاسواق اليوم الأحد 15-9-2019، نتيجة لاستقرار حالة العرض والطلب في الاسواق بعد انتهاء موسم عيد الاضحى المبارك، الاستقرار مختلف انواع اللحوم منها اللحوم البلدى واللحوم المجمدة واللحوم في المجمعات الاستهلاكية وننشر فيما يلي أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم في الاسواق 
استقر سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة مسجلا ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.

اسعار اللحوم المستودرة
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي واللحم السودانى، حيث سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها، وكما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيهًا، وسجل كيلو لحم بلدي 100 جنيه.

 اسعار اللحم الجملى
تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 175 جنيهًا، سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160 جنيهًا، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو.


المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز100 – 120 جنيه
لحم البتلو120- 140 جنيه
لحم الضأن120- 135 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر اللحمة الضانى اسعار اللحوم في مصر اسعار اللحوم اليوم في مصر اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم المستوردة اسعار اللحوم اسعار اللجوم البلدى
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
-
x
15:15
-
المصري البورسعيدي - مصر