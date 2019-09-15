الارصاد: طقس خريفي معتدل اليوم الأحد.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر والعواصم العالمية (فيديو)
المدينة
العظمى
الصغرى
القاهرة
24
32
شبين الكوم
24
32
طنطا
24
31
دمنهور
24
31
الإسكندرية
25
30
بلطيم
24
30
مطروح
24
29
السلوم
22
29
سيوة
20
31
بورسعيد
24
29
دمياط
24
29
الزقازيق
23
32
الإسماعيلية
21
33
السويس
23
32
العريش
21
30
رفح
20
29
رأس سدر
23
32
نخل
17
32
نويبع
26
33
طابا
23
31
كاترين
17
30
الطور
26
31
شرم الشيخ
26
35
الغردقة
25
36
مرسى علم
28
35
الفيوم
23
33
بني سويف
23
33
المنيا
23
33
أسيوط
24
33
سوهاج
25
34
قنا
25
36
الأقصر
25
36
أسوان
28
37
أبو سمبل
24
37
الوادي الجديد
24
36
شلاتين
27
35
أبو رماد
26
35
حلايب
27
35
رأس حدربة
29
34
المدينة
العظمى
الصغرى
مكة المكرمة
27
41
المدينة المنورة
26
42
الرياض
25
40
المنامة
30
36
أبوظبي
30
40
الدوحة
27
40
الكويت
26
43
دمشق
14
32
بيروت
24
28
عمان
16
28
القدس
08
26
غزة
20
28
بغداد
24
41
مسقط
28
33
صنعاء
14
23
الخرطوم
26
38
طرابلس
20
28
تونس
20
29
الجزائر
21
31
الرباط
16
27
نواكشوط
24
33
المدينة
العظمى
الصغرى
بكين
16
27
كوالالمبور
22
32
طوكيو
20
27
أثينا
20
28
روما
15
30
باريس
12
24
مدريد
14
22
برلين
08
20
لندن
10
20
مونتريال
12
21
موسكو
07
16
نيويورك
17
23
واشنطن
20
28