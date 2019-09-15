الارصاد: طقس خريفي معتدل اليوم الأحد.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر والعواصم العالمية (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد استقرار درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، واوضح أن الطقس خريفي معتدل على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.





وأضاف عبدالعال، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "مصر الأولى" الفضائية ، أن الطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد نهارا لطيف ليلا على جميع المحافظات، فيما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر وخاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية مناشدا السائقين بالقيادة بكل دقة وحرص، مع استمرار ارتفاع نسب الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط.









كما اكد الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد ستكون معتدلة بشكل كبير على كافة الأنحاء، مع استمرار فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع بأن تصل هذه الأمطار إلى عدة محافظات على رأسها، البحيرة وكفر الشيخ وشمال سيناء، بالإضافة إلى الإسكندرية ومرسى مطروح.

الجدير بالذكر أن الإسكندرية ومرسى مطروح، قد شهدتا أمس السبت سقوط أمطار خفيفة على مدار اليوم.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15-9-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 24 32 شبين الكوم 24 32 طنطا 24 31 دمنهور 24 31 الإسكندرية 25 30 بلطيم 24 30 مطروح 24 29 السلوم 22 29 سيوة 20 31 بورسعيد 24 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 21 33 السويس 23 32 العريش 21 30 رفح 20 29 رأس سدر 23 32 نخل 17 32 نويبع 26 33 طابا 23 31 كاترين 17 30 الطور 26 31 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 25 36 مرسى علم 28 35 الفيوم 23 33 بني سويف 23 33 المنيا 23 33 أسيوط 24 33 سوهاج 25 34 قنا 25 36 الأقصر 25 36 أسوان 28 37 أبو سمبل 24 37 الوادي الجديد 24 36 شلاتين 27 35 أبو رماد 26 35 حلايب 27 35 رأس حدربة 29 34

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-9-2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 27 41 المدينة المنورة 26 42 الرياض 25 40 المنامة 30 36 أبوظبي 30 40 الدوحة 27 40 الكويت 26 43 دمشق 14 32 بيروت 24 28 عمان 16 28 القدس 08 26 غزة 20 28 بغداد 24 41 مسقط 28 33 صنعاء 14 23 الخرطوم 26 38 طرابلس 20 28 تونس 20 29 الجزائر 21 31 الرباط 16 27 نواكشوط 24 33

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-9-2019 في العواصم الأجنبية

المدينة العظمى الصغرى بكين 16 27 كوالالمبور 22 32 طوكيو 20 27 أثينا 20 28 روما 15 30 باريس 12 24 مدريد 14 22 برلين 08 20 لندن 10 20 مونتريال 12 21 موسكو 07 16 نيويورك 17 23 واشنطن 20 28



