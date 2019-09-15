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الارصاد: طقس خريفي معتدل اليوم الأحد.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر والعواصم العالمية (فيديو)

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
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الارصاد: طقس خريفي معتدل اليوم الأحد.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر والعواصم العالمية (فيديو)
الدكتور أحمد عبدالعال - أرشيفية
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد استقرار درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، واوضح أن الطقس خريفي معتدل على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وأضاف عبدالعال، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "مصر الأولى" الفضائية، أن الطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد نهارا لطيف ليلا على جميع المحافظات، فيما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر وخاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية مناشدا السائقين بالقيادة بكل دقة وحرص، مع استمرار ارتفاع نسب الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط.


كما اكد الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد ستكون معتدلة بشكل كبير على كافة الأنحاء، مع استمرار فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع بأن تصل هذه الأمطار إلى عدة محافظات على رأسها، البحيرة وكفر الشيخ وشمال سيناء، بالإضافة إلى الإسكندرية ومرسى مطروح.

الجدير بالذكر أن الإسكندرية ومرسى مطروح، قد شهدتا أمس السبت سقوط أمطار خفيفة على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15-9-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة

العظمى

الصغرى

القاهرة

24 

32

شبين الكوم

24 

32

طنطا

24 

31

دمنهور

24 

31

الإسكندرية

25 

30

بلطيم

24 

30

مطروح

24 

29

السلوم

22

29

سيوة

20

31

بورسعيد

24 

29

دمياط

24 

29

الزقازيق

23 

32

الإسماعيلية

21 

33

السويس

23 

32

العريش

21

30

رفح

20

29

رأس سدر

23

32

نخل

17

32

نويبع

26

33

طابا

23

31

كاترين

17

30

الطور

26

31

شرم الشيخ

26 

35

الغردقة

25 

36

مرسى علم

28 

35

الفيوم

23

33

بني سويف

23 

33

المنيا

23 

33

أسيوط

24 

33

سوهاج

25 

34

قنا

25 

36

الأقصر

25 

36

أسوان

28 

37

أبو سمبل

24

37

الوادي الجديد

24

36

شلاتين

27

35

أبو رماد

26

35

حلايب

27

35

رأس حدربة

29

34


درجات الحرارة اليوم الأحد 15-9-2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة

العظمى

الصغرى

مكة المكرمة

27 

41

المدينة المنورة

26 

42

الرياض

25 

40

المنامة

30 

36

أبوظبي

30 

40

الدوحة

27 

40

الكويت

26 

43

دمشق

14 

32

بيروت

24 

28

عمان

16 

28

القدس

08 

26

غزة

20 

28

بغداد

24 

41

مسقط

28

33

صنعاء

14

23

الخرطوم

26

38

طرابلس

20

28

تونس

20

29

الجزائر

21

31

الرباط

16

27

نواكشوط

24

33


درجات الحرارة اليوم الأحد 15-9-2019 في العواصم الأجنبية

المدينة

العظمى

الصغرى

بكين

16

27

كوالالمبور

22

32

طوكيو

20

27

أثينا

20

28

روما

15

30

باريس

12

24

مدريد

14

22

برلين

08

20

لندن

10

20

مونتريال

12

21

موسكو

07

16

نيويورك

17

23

واشنطن

20

28


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