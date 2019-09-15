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الزمالك يجهز 4 نجوم لقهر الأهلي في السوبر المصري

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
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الزمالك يجهز 4 نجوم لقهر الأهلي في السوبر المصري
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك غلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف في السنغال

 

وفتح ميتشو باب الاستعدادات مبكرًا لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب بطولة السوبر المصري.

 

ويستعيد الزمالك لجهود محمود عبد الرازق شيكابالا والمغربي محمد أوناجم وإمام عاشور وأشرف بن شرقي في مباراة السوبر أمام الأهلي بعدما قرر ميتشو إراحة شيكابالا وولم قيد الثنائي أوناجم وعاشور في قائمة الفريق الإفريقية وتعرض أشرف بن شرقي للإصابة.

 

ويجهز الزمالك شيكابالا وأوناجم وعاشور وبن شرقي لمباراة الأهلي في السوبر المصري خاصة أن ميشتو قرر الاستعانة بهم في ظل رغبته في تحقيق الفوز على القلعة الحمراء وخطف بطولة جديدة بعد الفوز بكأس مصر

 

رئيس الزمالك يهاجم محمود الخطيب

 

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدعوى أنه نجح في بث مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا ضمن ذهاب دور الـ32 بخلاف فشل إدارة القلعة الحمراء في بث مباراة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الدور نفسه.

 

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم أنه دفع مبلغ إشارة البث من أجل السماح لجماهير الزمالك بمشاهدة مباراة فريقهم مع جينيراسيون فوت السنغالي بعكس ما قام به محمود الخطيب رئيس الأهلي.

 

وقال مرتضى منصور: "أسعدنا جماهيرنا بإذاعة مباراة جينيراسيون فوت بعدما قمنا بدفع المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الإشارة، رغم صعوبة البث وضعف الإمكانيات لكننا شاهدنا فريقنا وهو ما لم  به رئيس الأهلي الذي رفض دفع مبلغ إذاعة المباراة من أجل إسعاد جماهيره بمشاهدة فريقهم".

 

ولم تذع مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية تليفزيونيًا رغم فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

 

وسقط الزمالك أمام أمام جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يتم حسم بطاقة التأهل بعد مباراة العودة التي ستلعب بالقاهرة .

 

ويلعب الأهلي مع الزمالك كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري.


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