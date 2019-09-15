مؤشر بورصة دبي يهبط 1.07% بمستهل تعاملات الأحد

إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع حيث هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 1.07% خاسرا 30.60 نقطة ليصل إلى مستوى 2857.79 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول نحو 32.2 مليون سهم محققة ما قيمته 47.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 625 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى خلال تعاملات اليوم تصدرها ا قطاع العقارات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 1.75%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.38%.