القوات الجوية تحتفل بانتهاء أعمال التطوير بإحدى القواعد بالتعاون مع الجانب الأمريكي
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
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نظمت القوات الجوية المصرية احتفالية لانتهاء أعمال المرحلة الثالثة من تطوير إحدى القواعد الجوية بالتعاون مع الجانب الأمريكى.
حيث شملت أعمال التطوير الإرتقاء بإمكانيات التجهيزات الهندسية فضلاً عن أعمال البناء والتطوير للمنشأت الإدارية بما يكفل الإرتقاء بالشئون الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل.
وتأتى أعمال التطوير فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بمختلف الأفرع والتخصصات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لمواكبة أحدث نظم التسليح العالمية فى مختلف المجالات.
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