ريال مدريد يقترب من خطف صفقة كبرى

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قالت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الأحد، بأن نادي ريال مدريد قد قرر نسيان أمر ضم اللاعب الدولي الفرنسي، بول بوجبا، وذلك بسبب إصرار مانشستر يونايتد على الإحتفاظ باللاعب ورفض فكرة التفريط فيه، حتى مع وصول عروض مالية خرافية في الصيف الماضي.



وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نجم توتنهام كرستيان إريكسن، هو المرشح الأبرز ليكون صفقة ريال مدريد المنتظرة في ميركاتو الشتاء القادم، وذلك بعدما رفض اللاعب تجديده عقده مع السبيرز، وأخبر إدارة النادي بأنه يريد الرحيل عن صفوف الفريق، والإنتقال نحو ريال مدريد تحديدًا.



وقالت الصحيفة الإسبانية، أن عقد اللاعب مع الفريق الإنجليزي سوف ينتهي بشكل رسمي في الصيف القادم، وهو ما يجعل توتنهام مجبر على التخلي عن اللاعب في شهر يناير المقبل، من أجل الحصول على أي مقابل مادي جراء بيعه، قبل أن يرحل اللاعب في نهاية الموسم بشكل كبير.



وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، بأن رئيس توتنهام، دانييل ليفي، قد قدم عرض جديد لنجم الفريق إريكسن، ولكن اللاعب قد رفض هذا العرض، وأصر على موقفه ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير الجاري، وهذا على الرغم من الجسة المطلوبة التي جمعته مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، والذي أخبره بأنه جزء أساسي في تشكيلة توتنهام في الفترة القادمة، ولكن يبدو بأن اللاعب يريد خوض تجربة جديدة واللعب بقميص ريال مدريد في الفترة المقبلة.



يذكر أن ريال مدريد كان قد حاول ضم كرستيان إريكسن في نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن بسبب ضيق الوقت لم تستمر مفاوضات ريال مدريد مع توتنهام بشأن اللاعب الدنماركي.