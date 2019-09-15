بيطري البحر الأحمر: تحصين 4400 رأس من الأغنام ضد طاعون المجترات (صور)

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كشف الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم إطلاق حملة قومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بتحصين الأغنام والماعز تجوب جميع مدن المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.





وقال الدكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن الحملة تم إطلاقها في 7-9-2019 ومستمرة لمدة شهر لتغطية جميع مدن المحافظة، مشيرًا أن الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات، بدأت بمدن رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، وستبدأ بمدن الجنوب في منتصف الأسبوع الجاري.



وأضاف مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم تحصين 4400 رأس من الأغنام والماعز في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا، ومازالت الحملة مستمرة، مشيرًا أن طاعون المجترات يشبه طاعون الأبقار الذى تم القضاء عليه فى وقت سابق في عددًا من المحافظات.



وأكد سلمي، أن وزارة الزراعة كانت وقعت اتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو، والمنظمات الدولية المهتمة بصحة الحيوان، على أن تبدأ حملة دولية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة 7 من الشهر الجارى فى نفس توقيت انطلاق الحملة فى الدول الأخرى التى ينتشر بها المرض وقد تم توفير جميع الأمصال واللقاحات من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



ما هو مرض طاعون المجترات؟

مرض طاعون المجترات الصغيرة هو مرض يصيب الأغنام والماعز، وهو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة.



ما هي أعراض طاعون المجترات؟

تبدأ الأعراض المرضية لمرض طاعون المجترات، بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، وفي حالة عدم كشف المرض وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة يتعرض الحيوان للنفوق سريعا.



كيف التعامل مع الحيوانات المصابة بالطاعون؟

وعن التعامل الصحى مع الأغنام والماعز المصابة بمرض طاعون المجترات، يتم عزلها بعيدا عن باقي الأغنام، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة وأدوية المناعة المناسبة، مع ضرورة تحصين جميع الأغنام والماعز سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى،وسرعة علاجها، وبسبب الإهمال يسبب انخفاض الإنتاجية مما يتسبب في خسائر بالغة في تربية الأغنام والماعز.