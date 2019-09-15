ماذا يفعل السوريون في هذه الحرب الضارمة؟

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داخل حافلة مهجورة صدئة في شمال غرب سوريا، تغسل أم جمعة صينية فضية وأكواب زجاجية تتدفق إلى مطبخها المؤقت عبر نوافذ مكسورة.



وتتدلى المناشف والشراشف والملابس والحقائب البلاستيكية حولها من الأسلاك الممتدة عبر السيارة المحطمة حيث تعيش الأرملة البالغة من العمر 44 عامًا مع أطفالها الستة.



قالت: "اعتدنا أن نعيش في الشريعة"، وهي قرية في محافظة حماة الشمالية الغربية.



وأضافت قائلة "لقد أصاب منزلي مرة واحدة، ثم ضرب مرة أخرى، بينما كنا نعيش هناك"، مضيفةً أن هذا أجبرها على الفرار إلى بساتين الزيتون في محافظة إدلب المجاورة، والآن، تعيش في قرية بيرات أرماناز في غرب إدلب، في حافلة مليئة بالثقوب.



وقالت أم جمعة التي قتل زوجها منذ سبعة أشهر: "لقد نظفنا الحافلة واستقرت هنا مع أطفالي".



وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 400.000 سوري نزحوا بسبب العنف في منطقة إدلب التي يديرها متطرفون منذ نهاية أبريل.



وأسفر الهجوم الذي استمر أربعة أشهر ودعمه النظام الروسي عن مقتل أكثر من 970 مدنيًا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأدى وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو في 31 أغسطس إلى خفض الضربات الجوية، ولكن المناوشات على الأرض لا تزال قائمة، على الرغم من الاتفاق.



وكانت الهدنة هي ثاني صفقة من نوعها بين النظام والمتطرفين منذ 1 أغسطس



ويسيطر تحالف حياة تحرير الشام، بقيادة سورية تابعة لتنظيم القاعدة السابق، على معظم إدلب وأجزاء من محافظتي حلب واللاذقية المجاورتين.



والمنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة هي واحدة من آخر معاقل المعارضة لقوات نظام بشار الأسد.



بينما في كهف ضيق بالقرب من الحدود التركية، ابتعد أبو أحمد وابنه الصغير عن الجدران الحجرية بقضبان معدنية ومطارق.



وحفر أب لثلاثة أطفال، البالغ من العمر 49 عامًا، كهفًا لعائلته في قرية كفر لوزين، بعد ثلاثة أشهر من فراره من قصف مسقط رأسه في مدينة تيرمالا، جنوب إدلب.



وقال ابو احمد لوكالة فرانس برس: "لقد حفرت كهفًا في تيرمالا حيث كنا نعيش طوال الثورة، لذلك كان لدي فكرة حفر كهف هنا أيضًا".



وأضاف: "هناك، حفرت كهفًا خوفًا من الضربات الجوية والقصف، ولكن هنا، خوفًا من البرد"



وقال أبو أحمد أن الكهف هو مكان أفضل للعيش فيه في خيمة، خاصة في فصل الشتاء أو أثناء فترات القصف الشديد.



وأضاف ووجهه أحمر بعد ساعات من العمل الشاق: "الخيمة لا تحميك، أريد أن أجعل هذا الكهف كبيرًا بما يكفي لعائلتي بأكملها".



وقالت زوجته خديجة والوسائد والمراتب المكدسة خلفها: "قضينا حياتنا بأكملها في العمل، ونناضل، ونبني وبعد ذلك، وفي لحظة، دمرت طائرة حربية منزلنا بصاروخ واحد".



وقالت "انظر حولي، هذا هو المكان الذي أعيش فيه، هذه هي حياتي".



وأضافت: "هذا هو البديل عن المنزل."

