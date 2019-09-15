تقارير: زوجة نجم اتحاد جدة تتلقى تهديدات بالقتل من قبل الجماهير

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يبدو بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من المشاكل داخل نادي اتحاد جدة السعودي، وذلك بعدما قالت صحف عالمية، بأن زوجة نجم اتحاد جدة، لويس خيمنيز، والتى تدعى "ماريا لوبيز"، قد تلقت تهديدات بالقتل من قبل بعض جماهير نادي اتحاد جدة في الساعات الماضية، وذلك بعدما أطلقت زوجة خيمنيز تصريحات بخصوص جماهير النمور بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.



وكانت جماهير اتحاد جدة قد شنت جمهور كبير على اللاعب، لويس خيمنيز وذلك بسبب أداءه غير المقنع في مباراة الجولة الثالثة في بطولة الدوري السعودي، والتي خسرها الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.



وكان "خيمنيز" قد طالب جماهير اتحاد جدة، بإبعاد عائلته عن مشاكل كرة القدم، وخاصة تلقت العائلة تهديدات بالقتل على مدار الأيام الماضية، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قيام زوجة اللاعب بتوجيه رسالة إلى جماهير نادي اتحاد جدة قات فيها، بأن ما تقوم به الجماهير من بث الطاقة السلبية في نفوس اللاعبين، كان سببًا أساسيًا في الخسارة أمام نادي ضمك في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع الأخير.



وكانت صحف من دولة تشيلي، قد تابعت الوضع في اتحاد جدة، وأشارت إلى المشاكل الأخيرة للاعب التشيلي وزوجته مع جماهير النادي في الفترة الماضية، وعنونت قائلة: "لوبيز تتلقى تهديدات بالقتل، وسط غضب عارم من جماهير اتحاد جدة"، وطالبت الصحف من اللاعب ضرورة أن يتأكد بأنه يلعب في وسط أمن وبعيد عن الأزمات والمشاكل من أجل أن يقدم أفضل أداء ممكن مع فريقه.