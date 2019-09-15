توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وبنسيلفانيا الأمريكية



وشارك في توقيع الاتفاقية كل من الدكتور هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور نيفين سليمان وكيل طب قصر العيني للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حافظ رمضان رئيس قسم جراحة الأعصاب ومنسق اتفاقية جامعة بنسلفانيا. وتضمنت بنود الاتفاقية تبادل المواد والمعلومات العلمية والبحثية بين الجامعتين، وكذلك الزيارات العلمية المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس، وتوفير البعثات والمنح الدراسية للمتدربين.



وتواصل الجامعة التحالف مع الجامعات التي تقع ضمن أفضل مائة جامعة على مستوي العالم والأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، لفتح آفاق التعاون، مشيرًا إلى أن جامعة بنسلفانيا واحدة من أكبر الجامعات على مستوى العالم، وتحتل المرتبة 15 في تصنيف QS البريطاني، والمرتبة 17 في تصنيف شنغهاي الصيني، كما تتمتع الجامعة بشهرة عالمية تعود إلى سمعة كلياتها.



وقريبا اتفاقية مع بنسلفانيا في تخصصات أخرى عديدة. وقد أعرب جلين جولتون عميد ومدير العلاقات الدولية والاتفاقيات العالمية بجامعة بنسيلفانيا، عن رغبة جامعته في التوسع في التعاون مع جامعة القاهرة في مجالات العلوم السياسية والفلسفة وغيرها من برامج الفرع الدولي لجامعة القاهرة.



وفي سياق آخر تقوم جامعة القاهرة باستحداث وتطوير 280 لائحة وبرنامج دراسي، بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا والتعليم المدمج؛ وذلك من أجل أن توافق المعايير الدولية في التعليم، مؤكدًا أن هذه البرامج التي تم استحداثها، هي برامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية.



وأضاف الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أن هذه البرامج تأتي في إطار تدشين عملية التحول بالجامعة للجيل الثالث من الجامعات، وتراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات.



وأكد "الخشت"، أن هذه البرامج تؤكد حجم التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية؛ لتستهدف تغيير طرق تفكير الطلاب لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية.



برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

وأوضح "الخشت"، أن البرامج الجديدة تأتي في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية، بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإتاحة حرية الاختيار، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع.



وأعلن عن طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب في المرحلة الجامعية الأولى؛ لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019-2020.



وشملت هذه البرامج: الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها، واللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واللغة الصينية لإدارة الأعمال وهو برنامج تقدمه كلية الآداب بجامعة القاهرة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية، ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة تخرج من جامعة القاهرة وشهادة تخرج من جامعة شنغهاي جياوتونغ المصنفة 56 عالميًا.



ولفت إلى أن الكلية كانت قد طرحت في العام الدراسي الماضي 2018-2019، حُزمة من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، والترجمة التخصصية باللغة الاسبانية، والترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالإضافة إلى برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، مشيرًا إلي أن البرامج التي تم طرحها بالكلية بنظام الساعات المعتمدة العام الماضي، لاقت نجاحًا كبيرًا بين الطلاب الذين أقدموا عليها بأعداد كبيرة.



تطوير اللوائح الدراسية

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن تطوير عدد من اللوائح الدراسية، وطرح 26 برنامج بنظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس بالكليات، فضلًا عن وضع 25 برنامج بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، الذي تقدمه الكليات من خلال مركز الجامعة للتعليم المدمج.



ولفت "الخشت"، إلى استحداث وتطوير 96 برنامج دراسي بالدراسات العليا، واستحداث 17 دبلومة مهنية بالتعليم الإلكتروني المدمج، إلى جانب تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع طلاب الجامعة لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة، وأيضًا تطبيق مقرر ريادة الأعمال.



برنامج علوم الغابات و4 برامج جديدة

كما أعلن رئيس جامعة القاهرة، عن طرح برنامج علوم الغابات بمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة، لتبدأ الدراسة به في العام الجامعي 20192020؛ وذلك لمواكبة التوسع الحادث في الرقعة الخضراء من خلال إنشاء الغابات، وإنتاج أشجار خشبية ذات قيمة اقتصادية، وهذا إلى جانب برنامج تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية القائم بالكلية.



وأوضح أنه طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، بدءًا من العام الجامعي المقبل 20192020، وتشمل هندسة الطاقة المستدامة SEE، والميكاترونكس MEE، وهندسة التصنيع والمواد MEM، والهندسة الصناعية والإدارة IEM، وتقبل كغيرها من برامج كلية الهندسة طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى 15 برنامج.



وأكد "الخشت"، أن هذا بالإضافة إلى سائر برامج الساعات المعتمدة بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس بمختلف كليات الجامعة، والمتاحة أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.





استقبلت جامعة القاهرة، وفدًا من جامعة بنسيلفانيا الأمريكية، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية طب قصر العيني وكلية طب بيرلمان بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات البحث العلمي والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك.