ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الريال وسان جيرمان.. 5 مباريات لا تفوتك في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
Advertisements
الريال وسان جيرمان.. 5 مباريات لا تفوتك في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة 5 مباريات نارية في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أورويا لكرة القدم لموسم 2019/2020، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أن تستكمل باقي مواجهات الجولة الأولى يوم الأربعاء المقبل، لذلك نقدم لكم مواعيد لا تفوتك في إطار الجولة الأولي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويأتي من ضمن أهم المباريات النارية، مواجهة صعبة للدولي المصري محمد صلاح، عندما يصطدم رفقة ليفربول الإنجليزي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، لذلك يهتم جماهير الكرة المصرية بمعرفة موعد المباراة لمتابعتها في موعدها.


ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد 5 مباريات نارية في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في السطور التالية:


بوروسيا دورتموند الألماني x برشلونة الإسباني


تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.


نابولي الإيطالي x ليفربول الإنجليزي


تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.


تشيلسي الإنجليزي x فالنسيا الإسباني 


تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.


باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني


تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.


أتلتيكو مدريد الإسباني x يوفنتوس الإيطالي


تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ريال مدريد دوري ابطال اوروبا بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان الجولة الاولى من دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
-
x
15:15
-
المصري البورسعيدي - مصر