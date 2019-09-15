الريال وسان جيرمان.. 5 مباريات لا تفوتك في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة 5 مباريات نارية في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أورويا لكرة القدم لموسم 2019/2020، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري، على أن تستكمل باقي مواجهات الجولة الأولى يوم الأربعاء المقبل، لذلك نقدم لكم مواعيد لا تفوتك في إطار الجولة الأولي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويأتي من ضمن أهم المباريات النارية، مواجهة صعبة للدولي المصري محمد صلاح، عندما يصطدم رفقة ليفربول الإنجليزي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، لذلك يهتم جماهير الكرة المصرية بمعرفة موعد المباراة لمتابعتها في موعدها.









ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد 5 مباريات نارية في الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في السطور التالية:









بوروسيا دورتموند الألماني x برشلونة الإسباني









تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.









نابولي الإيطالي x ليفربول الإنجليزي









تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.









تشيلسي الإنجليزي x فالنسيا الإسباني









تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.









باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني









تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.









أتلتيكو مدريد الإسباني x يوفنتوس الإيطالي









تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء الموافق 18 / 9 / 2019 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.



