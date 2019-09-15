"اعترافات زوجية".. عرض مسرحي مستقل لـ هبة عبد الغني

تستعد فرقة صوفي للفنون الادائية لتقديم مسرحية "إعترافات زوجية" بطولة هبه عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي اريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد، على مسرح الجزويت.

"اعترافات زوجية" على مسرح الجزويت الجمعة المقبل

وتقوم خلال الفترة الحالية هبة عبد الغني بالعديد من البروفات من أجل عرضها على خشبة مسرح الجزويت الثقافي بالقاهرة يومي الجمعة والسبت القادمين.

ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها أن تكون عودتها لخشبة المسرح بعد انقطاع عن وصل إلى ما يقرب ٢٠عاما مع هذه التجربه المميزه على حد وصفها.

وأكدت عبد الغني أنها قررت العودة من خلال شخصية ليز الزوجة التي تقوم بأدائها ضمن أحداث المسرحية، لما تحمله هذه الشخصية من تحديات والتى حمستها منذ القراءة الأولى لنسخة المسرحية (اعترافات زوجيه ) لمؤلفها الفرنسي (اريك شميت) والتي قام بإعدادها المخرج الشاب ( أحمد فؤاد ).

المسرح المستقل

وعلى جانب متصل قال المخرج احمد فؤاد بأن فرقته تقدم هذه التجربة بهدف إعادة إثراء المسرح المستقل بعروض مسرحية جديدة بعيدا عن المتعارف عليه واستقطاب نجوم الدراما للمسرح مرة اخرى من خلال نصوص مسرحية قيمة قادرة على تفجير الطاقات التمثيلية لديهم فى محاولة للرجوع الى الدافع الاساسي من الفن وهو الاستمتاع مشيرا إلي أن الجامع الأساسي لأعضاء الفرقة هو المتعة الناجمة عن إسعاد أكبر قدر ممكن من الجمهور.





"لآخر نفس"

يذكر أن الفنانة هبة عبد الغني، عرض لها خلال السياق الدرامي الماضي، ولعبت خلال أحداثه شخصية الصديقة المقربة للشخصية التي تقدمها ياسمين عبد العزيز.

والمسلسل شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب ياسمين منهم فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبدالحليم، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجى".

وتلقت الفنانة هبة عبد الغني العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن أدائها التمثيل العالي لشخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال, وذلك عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة CBC.

"لمس أكتاف"

كما شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاع، محمد عز، شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.



