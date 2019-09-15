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مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
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مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
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حسن شحاتة
 
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب بطولة دوري أبطال أورويا لكرة القدم لموسم 2019/2020، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري، ضمن إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الشامبيونزليج، على أن تستكمل باقي مواجهات الجولة الأولى يوم الأربعاء المقبل، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في السطور التالية:


مواعيد مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا "المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019 كالتالي:


إنتر ميلان الإيطالي x سلافيا براج التشيكي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ليون الفرنسي x زينيت سان بطرسبرج الروسي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ريد بول سالزبورج النمساوي x جينك بلجيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

أياكس الهولندي x ليل الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

تشيلسي الإنجليزي x فالنسيا الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

بوروسيا دورتموند الألماني x برشلونة الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

بنفيكا البرتغالي x لايبزيج الألماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

نابولي الإيطالي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.


مواعيد مباريات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا "المقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019 كالتالي:


أوليمبياكوس اليوناني x توتنهام الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

كلوب بروج البلجيكي x جالطاسراي التركي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

دينامو زغرب الكرواتي x أتالانتا الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

باير ليفركوزن الألماني x لوكوموتيف موسكو الروسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

بايرن ميونيخ الألماني x سرفينا زافيزدا الصربي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

باريس سان جيرمان الفرنسي x ريال مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

شاختار دونيتسك الأوكراني x مانشستر سيتي الإنجليزي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

أتلتيكو مدريد الإسباني x يوفنتوس الإيطالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

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