طرح البوستر الرسمي لفيلم تامر حسني "الفلوس" (صور)
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:11 ص
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الفجر الفني
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نشر المخرج سعيد الماروق، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" البوستر الدعائي لفيلم "الفلوس" الذي يقوم ببطولة النجم تامر حسني والفنانة زينة.
وعلق سعيد الماروق، على الصورة قائلا: "قريبا فيلم الفلوس".
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Soon...! The Film قريباً #the_money 💰 #الفلوس .. Staring @tamerhosny @zeinareda29 @khaledelsawyofegypt @aichabahmed .. Story by @tamerhosny .. Written by @mmo3ty .. directed by @saidelmarouk .. Produced by @newcenturyproduction 2019 .. #new #film @movie #next #2019 #egypt #lebanon #hollywood #director #filmmakers #star #acting #cinematography #losangeles
وكان من المفترض أن يتم طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى الماضي، ولكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالفيلم، وأوضح الفنان تامر حسني، أنه متأني تماما حتى يخرج الفيلم بشكل يليق بجمهوره ويضيف لمسيرته السينمائية.
وطرحت الشركة المنتجة للفيلم، التيزر الخاص به، وحقق مشاهدات عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الفيديو مشاهد أكشن، زادت من تشويق الجمهور.
"الفلوس" بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وإخراج سعيد الماروق، وقد تغير عنوانه أكثر من مرة بدءًا من "كل سنة وأنت طيب" ثم "الجوكر" وأخيرًا "الفوس".
تامر حسني يتألق في حفل استاد القاهرة
أحيا الفنان تامر حسني، يوم الجمعة الماضية حفلا كبيرا باستاد القاهرة الدولي، وشهد حضورًا هائلًا تخطي 60 ألف على أنغام أغنية "قابلتيني".
بعدد الحضور الضخم الذي تجاوز 60 ألف، يؤكد تامر، علي مكانته الاستثنائية التي ينفرد بها في المجال الغنائي والحفلات التي تحمل دائمًا شعار"كامل العدد".
يعد تامر، الفنان الوحيد الذي يشغل باله في حفلاته الغنائية بسلامة الجمهور، حيث أقسم حسني، في حفل اليوم على عدم استكمال الحفل إذا لم يحضر صاحب الحفل، عقب ما شاهده من معاناه الجمهور بسبب الزحام الشديد.
حيث لاحظ حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير وركس، وهو ما جهله يوقف الحفل بسبب خوفه الشديد عليهم وسأل عن صاحب الحفل وصمم علي عدم الاستكمال إذا لم يحضر، لحل مشكله الزحام .
ورحب الجمهور برد فعل تامر عند شعوره بوجود آذى علي الجمهور، والذي ردد عقب الموقف قائلا:" تامر حسني يعني الرجولة".
أبرز ما قدم من أغاني
وقدم حسني علي مدار ساعتين وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح، مجموعة من أبرز أغانيه القديمه والحديثة أبرزها "بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الإيه، يا تاعبني كفاياك أعذار، قابلتيني.
وإستقبل حسني، من جمهوره بعض الهدايا والتي تمثلت في صور له مرسومه باليد، و بعض السلاسل الفضية المدون عليها جمل مثل" ربنا يحميك"، "انت حبيبى"، "بحبك يا تامر" ، وغيرها من الجمل ليعبر بها الجمهور عن حبهم الشديد لنجم الجيل".
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