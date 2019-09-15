طرح البوستر الرسمي لفيلم تامر حسني "الفلوس" (صور)





وكان من المفترض أن يتم طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى الماضي، ولكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالفيلم، وأوضح الفنان تامر حسني، أنه متأني تماما حتى يخرج الفيلم بشكل يليق بجمهوره ويضيف لمسيرته السينمائية.





وطرحت الشركة المنتجة للفيلم، التيزر الخاص به، وحقق مشاهدات عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الفيديو مشاهد أكشن، زادت من تشويق الجمهور.





"الفلوس" بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وإخراج سعيد الماروق، وقد تغير عنوانه أكثر من مرة بدءًا من "كل سنة وأنت طيب" ثم "الجوكر" وأخيرًا "الفوس".



