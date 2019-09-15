وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي

أعلن حافظ قائد السبسي، وفاة والدته شادلية فرحات السبسي، وأرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكتب حافظ قائد السبسي، اليوم الأحد، على صفحته على فيسبوك: انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل قائد السبسي.

وتزامنت وفاة أرملة السبسي، مع توجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا.

يذكر أن الرئيس التونسي توفي في يوليو الماضي. وأعلنت علنت رئاسة الجمهورية التونسية، في 25 يوليو وفاة الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس"، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان السبسي أدخل قبيل وفاته إلى العناية الفائقة في المستشفى، في وقت مبكر من صباح الخامس والعشرين من يوليو، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".

وأدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعدما كان دخلها عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".

وقال نجله حافظ قائد السبسي لوكالة فرانس برس إن الرئيس التونسي (93 عاماً) "في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والأمور ليست على ما يرام".

وأضاف نجله أن والده نقل للمستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة، ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد نقل في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية طارئة بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس.

والسبسي (93 عاما) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس"، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال بيان الرئاسة التونسية "لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".

ودعا بيان الرئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها.