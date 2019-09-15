اليوم.. الأمير محمد بن سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية

ينظم الاتحاد السعودي للهجن، ممثلًا تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، اليوم الأحد، مهرجان الهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.





وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة، التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.



وحظيت هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة؛ حيث تجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية؛ للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.



كما ركزت هذه الفعاليات على تأصيل تراث الإبل في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي يدعم الموروث التراثي ويعزز الوطنية؛ ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.



ومن ناحية أخري، كانت قد أعلنت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، عن تسجيل مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهجن في محافظة الطائف، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم.



واستطاع المهرجان هذا العام تحطيم رقمه القياسي السابق وأعلن الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة، عن تسجيل مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، وللمرة الثالثة أيضًا.



ووصل عدد المطايا المُشاركة في مهرجان هذا العام إلى 13 ألف و377 مطية، حيث حقق مهرجان ولي العهد للهجن النسخة الثانية، أعلى رقم في مشاركات الهجن على مستوى العالم بمشاركة 13.377 مطية.



وبذلك، حطم المهرجان رقمه القياسي السابق، إذ تجاوزت فيه عدد المطايا المشاركة العدد الذي شارك في فعالية عام 2018، والذي تضمن 11 ألف و186 مطية.



وسلم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أحمد جمال الدين، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شهادة غينيس نتيجة كسر الرقم القياسي العالمي، والذي حصده اتحاد الهجن العام الماضي أيضًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة.



وأكد أن كسر الرقم القياسي هذا العام هو نتيجة استمرار جهود المملكة لتوصيل اتحاد الهجن السعودي إلى العالمية، مشيرًا إلى أن سباقات الهجن لا تزال تجسد معملًا بارزًا في تقاليد وثقافات المملكة العربية السعودية عبر مئات الأعوام.



وأشارت الوكالة إلى تخصيص اتحاد الهجن جوائز مالية وصلت إلى 45 ألف ريال من أجل الفائزين.



ومن الجدير بالذكر أن مهرجان هذا العالم عمل على دعم النشاط السياحي بمحافظة الطائف بشكل خاص، والسعودية بشكل عام.



ويهدف المهرجان إلى زيادة مستوى حضور السباقات التراثية الأصيلة في الثقافة السعودية، والعربية، والإسلامية أيضًا.



وهو يُعتبر المهرجان "الأقوى من نوعه" في المنطقة من ناحية ضخامة الحدث، وعدد المطايا المشاركة.





