هدف أمير سعيود في بيراميدز (فيديو)

تعادل فريق بيراميدز 1-1 مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء هدف أمير سعيود لفريق شباب بلوزداد في الدقيقة 65 وتعادل محمد فاروق لبيراميدز في الدقيقة 75.