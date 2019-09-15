ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هدف أمير سعيود في بيراميدز (فيديو)

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:35 ص
Advertisements
هدف أمير سعيود في بيراميدز (فيديو)
أمير سعيود
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تعادل فريق بيراميدز 1-1 مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وجاء هدف أمير سعيود لفريق شباب بلوزداد في الدقيقة 65 وتعادل محمد فاروق لبيراميدز في الدقيقة 75.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هدف امير سعيود شباب بلوزداد بيراميدز امير سعيود
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
-
x
15:15
-
المصري البورسعيدي - مصر