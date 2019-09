صناع مسلسل "Friends" يحسمون عودته في موسم جديد

وكانت تتواصل التكهنات والشائعات حول رغبة نجوم المسلسل الست، في عودتهم للظهور به بموسم إضافي، حتى خرج صناع المسلسل بتصريحات رسمية تحسم الأمر.



وفي حوار نقلته صحيفة ديلي ميل، للمنتجة مارتا كوفمان المالكة لحقوق بث المسلسل، قالت أنه لن يتم لم شمل نجوم المسلسل في موسم إضافي للمواسم العشر الأول.



وقالت كوفمان في حوارها الذي نقلته الصحيفة عن موقع ديدلاين، أن المسلسل حين عرض في الفترة بين 1994 و2004 على مدار عشرة مواسم، كان يجسد الصداقة في هذه الحقبة الزمنية ويجب أن يقتصر على ذلك.



وأضافت كوفمان، أن الصداقة في هذه الفترة كانت تمثل العائلة، بخلاف ما هو منتشر حديثا من سيطرة وسائل التواصل الإجتماعي على نمط حياة الأشخاص حول العالم، وأوضحت، أن الأمر كان في الماضي أكثر دفئ وأكثر مصداقية.



كما أكدت كوفمان على أن أي نص تليفزيوني سيكتب لن يتغلب على ما قدم في المواسم العشر الأصلية للمسلسل، ولن يضيف أي نجاح إضافي له، مع العلم بان المسلسل حتى الآن تتسابق شبكات التليفزيون المختلفة على الفوز بحقوق بثه، وتصل تكلفة شراءه للعرض لمئات الملايين من الدولارات.



وأعتبرت المنتجة الأمريكية ذلك بمثابة إثبات على احتفاظ المسلسل بجميع مواسمه بمكانة غير مسبوقة لدى المشاهدين بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على عرض موسمه الأخير.



وقالت "مارتا كوفمان" لموقع ديد لاين، أن صناع المسلسل ونجومه، يرغبون في أن يحتفظ المشاهدين بالذكريات التي عاشوها مع حلقاته في السابق، وعدم التأثير على ذلك بأي شئ حتى وإن كان موسم إضافي جديد.



وعلى الجانب الآخر، احتفالا بمرور 25 عام على بداية بثه على شاشات التليفزيون، قررت شركة المكعبات الشهيرة "ليجو"، الاحتفال باليوبيل الفضي لمسلسل الست كوم، الأشهر في التاريخ، "فريندز Friends"

ونشرت شركة مكعبات "ليجو" على حسابها الرسمي على موقع تويتر، الصور التي ظهرت بها مجموعة من قوالب المكعبات التي صممت خصيصا لتحاكي مواقع تصوير المسلسل.



ومنها منزل شخصية "مونيكا جيلر"، التي جسدتها النجمة كورتني كوكس، ومقهى "سنترال بيرك" الذي شهد أغلب المشاهد الجماعية لنجوم المسلسل.



بالإضافة لمنزل شخصيتي شاندلر بينج وجوي تريبياني، اللذان يجسدهما كل من النجم ماثيو بيري والنجم مات لوبلان.



كما أعلنت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية ورنور بروز عن طرحها لعدد من حلقات مسلسل Friends بصالات العرض السينمائية احتفالا بذكرى بثه الـ 25.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الشركة المنتجة للمسلسل، ورنور بروز، ستختار 12 حلقة فقط تعرض فيما بين شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم بعدد من صالات العرض بمدينة لوس أنجلوس.



وستكون احتفالية عرض الحلقات تحت مسمى Friends 25th: The One With The Anniversary.



وشارك في بطولة مسلسل فريندز كل من النجم جينفر أنستون التي جسدت شخصية ريتشل جرين ولانا كودرو التي جسدت شخصية فيبي بوفيه وديفيد سكويمر الذي جسد شخصية روس جيلر ومات لوبلان الذي جسد شخصية جوي تريباني وكورتني كوكس التي جسدت شخصية مونيكا جيلر وماثيو بيري الذي جسد شخصية تشاندلر بينج.







