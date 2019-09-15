هددوه بسلاح ناري.. أمن سوهاج يضبط متهمين باستيلاء على "توك توك" من مالكه



طلب منه ثلاث أشخاص توصيلهم لقرية الشيخ مرزوق المركز وحال سيره بالطريق قاموا بالتعدي عليه

بالضرب والاستيلاء علي التوك توك ولاذوا بالفرار



ونظرا لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبي فقد وجه اللواء الدكتور حسن محمود مدير امن سوهاج بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها



وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من محمد م ص 28 عامًا سائق ورأئد ر م 21 عامًا عاطل 3و محمد ح ع 19 عامًا عاطل ويقيمون بناحية نجع أبو ستيت دائرة المركز



وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين وبحوزة الأول فرد روسي محلي الصنع وعدد"1" طلقة من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط التوك توك المبلغ بسرقته بإرشادهم.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



يذكر أنه في شهر مايو الماضي تمكنت مديرية أمن سوهاج في القبض علي تشكيل عصابي خطير بمركز طما شمال محافظة سوهاج تخصص في سرقة المواشي من منازل المواطنين وبيعها في مراكز محافظة أسيوط وتكون التشكيل من 5 مسجلين خطر في عدد كبير من القضايا التي تنوعت بين سرقة ومخدرات بالإضافة إلي ضبط جزار دوره ببيع المسروقات واقتسام المبلغ مع التشكيل العصابي.



وكان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية من مزراع اكتشف سرقة الماشية الخاصة به بقرية كوم اشقاو دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي بالتعاون مع ضباط مركز طما.



وتمكن رجال المباحث من ضبط التشكيل العصابي الذي ضم 5 مسجلين خطر، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتعاون مع ضباط مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من ضبط 3 متهمين استولو على "توك توك" من مالكه تحت تهديد السلاح وذلك عقب تقدمه ببلاغ بعد ساعات قليلة من الواقعة.وكان قد تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج يفيد بتقدم علي ا ع سن 15 عامًا طالب ويقيم بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا بأنه في أثناء عمله على دراجة نارية " توك توك " قيادته ببندر جرجا.