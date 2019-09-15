أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت (فيديو)
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:07 ص
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الفجر الرياضي
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أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.
وجاءت أهداف مباراة الأهلي وكانو سبورت عن
طريق صلاح سليمان بعد تغييره بدقائق قليلة ووليد سليمان في الدقيقة 84 بعدما حولها
برأسه داخل شباك كانو سبورت.
وفاز الأهلي بهدفين نظيفين على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوعين في مصر ويكفي الفريق الأحمر الخسارة بفارق هدف للتأهل.
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