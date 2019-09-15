"مباشر قطر" تكشف ممارسات الدوحة الداعمه للاحتلال الإسرائيلي

نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا كشف الممارسات القطرية الدعمه للاحتلال الإسرائيلى والتى تتناقض مع الوجه الآخر الذى يخاطب ويداعب به الشعوب العربية سواء عبر منابره الإعلامية وعلى رأسهم قناة الجزيرة أو تصريحات بعض مسئوليه التى تؤكد انحيازها للفلسطينيين وقضيتهم.

واستعرض تقرير قناة المعارضة القطرية، تاريخ أحمد الرميحى المدير السابق للمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية القطرية، ورئيس شركة قطر للاستثمار، والذى استخدمه تنظيم الحمدين كقناة اتصال مع إسرائيل وجماعات الضغط السياسى فى أمريكا.

أثار قرار اللجنة التابعة للنظام القطري في قطاع غزة، صرف أموال لصالح عشرات الآلاف من المستفيدين في غزة، ضمن تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل، تساؤلات حول الآلية التي اتبعتها اللجنة في إدخال الأموال لغزة، ولم تعلن إسرائيل أنها سمحت بدخول أموال للقطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الأموال القطرية قد تكون دخلت سراً لقطاع غزة عبر نائب مندوب النظام القطري في الأراضي الفلسطينية"، ما يزيد من الانتقادات لهذه الأموال التي تخدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن مصادر في غزة قالت لها إن "النقود تم إدخالها سراً في حقائب من قبل نائب المبعوث القطري يوم الخميس، ضمن اتفاق سري مع إسرائيل، لمنع الانتقادات العلنية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسرائيل قبل الانتخابات المقبلة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصادر إسرائيلية نفت إدخال الأموال لغزة سراً، لكنها لم تشر للطريقة التي تم استخدامها لإدخال الأموال لقطاع غزة.

وتواصل قطر محاولة شراء الهدوء في قطاع غزة، خدمة لإسرائيل من خلال دفع أموال لتثبيت اتفاقات التهدئة بين حماس وإسرائيل، فيما تتواصل الانتقادات الفلسطينية للتعامل مع قطاع غزة كقضية إنسانية، دون التنسيق مع السلطة، ومع إقصاء أي أفق سياسي وحلول جذرية لمشكلات القطاع.

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تدخلات إيران وقطر و«إسرائيل»، عبر دعم الحركات الإرهابية، أدى الى تراجع التنمية في افريقيا .

جاء ذلك في ورقة عن تحديات بناء المجتمعات السلمية في إفريقيا، خلال مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .