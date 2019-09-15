الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية في محافظة حضرموت
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ألف سلة غذائية تزن حوالي 80 طنا و800 كيلو غرام استفاد منها خمسة آلاف شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت اليمنية.
وبر المستفيدون
من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات و ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم من خلال فرقها التي نجحت في التغلب
على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين.
جدير بالذكر أن
عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" بلغت 26744
سلة غذائية بمعدل 2160 طنا و 915.2
كيلو استهدفت 133720
فردا من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.
أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامج
المساعدات الإغاثية من أجل تحسين مستوى القطاعات الخدمية والتخفيف من معاناة المواطنين
في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.
وقدمت الهيئة أمس مساعدات عاجلة لمدرسة
زعفة بمديرية الشحر في إطار جهود إنعاش القطاع التعليمي وتطبيع الأوضاع مع بدء العام
الدراسي الجديد، وتضمنت المساعدات أثاثا مكتبيا وحقائب مدرسية جرى توزيعها على الطلاب
إلى جانب تركيب مظلة عملاقة في ساحة المدرسة لحماية الطلاب من أشعة الشمس.
وخلال عملية التوزيع التي حضرها وكيل محافظ
حضرموت للشؤون الفنية محمد العمودي ووفد من هيئة الهلال الأحمر برئاسة مشرف مشاريع
الهيئة بحضرموت شوقي التميمي، نوه العمودي بالدور العظيم للإمارات، لدعم العملية التعليمية
والتي من شأنها ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذه اللفتة
الإنسانية، خاصة أن المدرسة تحتاج للأثاث المكتبي إلى جانب تركيب مظلة في ساحة المدرسة
واستهداف الطلاب المستحقين لهذه الحقيبة.
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