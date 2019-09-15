نظرات أصالة لابنتها شام حديث السوشيال ميديا!.. تعرف على التفاصيل
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
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تصدرت حلقة الفنانة أصالة وابنتها شام، في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
واقتربت الأغنية حتى الآن من تحقيق مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر مليون مشاهدة.
ولفتت نظرات أصالة لابنتها شام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: " مين لاحظ نظرة أصالة لابنتها كمية حب مو طبيعية".
وعلق آخر "من أجمل الحلقات بس يلي لفت لي نظري نظرات أصالة لشام وهي عم تحكي أديش فخورة فيها شو عجبتني".
وعلق ثالث: "حبيت أصالة الأم أكثر، مو معقول كمية الفخر والحب الي في عيون أصالة لبنتها".
لم أكمل تعليمي
وكشفت أصالة، أنها لم تكمل تعليمها ولم تتح لها الفرصة لأن تلتحق بالجامع.
وقالت:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".
وأضافت أصالة: "كان عمري 6 سنوات لما غنيت أول أغنية"، مضيفة: "ابنتي شام لا تظهر معي كثيرا لأنها خجولة وظهرت معي مرة واحدة عندما كانت صغيرة في السن.
أصالة تنشر صورة تجمعها بشام
شاركت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بصورة تجمعها بابنتها شام الذهبي، معربة عن حبها لها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وكتبت: "صباح الفلّ ملامحها كما حلمت طاهرة وفيّة مُحبّة ذكيّة واضحة، إنّ أخطأت اعتذرت ولا تكنفي بما تُعطي، بل تزداد كلّ يوم عطاء وتألّقاً، نعيش معاً مراحل كلّ منّا مشاركة، فيها طفولتي وبي نضجها".
وتابعت: "هي الحبيبة الباقية، الدائمة الحنونة الّتي تبكي إنّ بكيت وتثور عنّي حتّى وإنّ كانت هي سبب ثورتي، هي إبنتي وكما هي تفخر أنّ تكون (بنت أصالة)، أنا أكثر منها فخر بها، لأنّها ستُكمل مشوار المحبّة والتعايش والتعاطف".
وأضافت: "تُكملني بلّ هي زينة صفاتي، وخلاصة شعوري، وأطراف ضميري، وهي عالمي وأملي، الله بحفظها ويحفظكم جميعاً ومنّ تُحبّون".
أصالة تعيش حالة نجاح
ومؤخرًا تعيش أصالة نصري، حالة من النجاح حيث نجحت في تحقيق 8 ملايين و630 ألف مشاهدة، بأغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "في قربك" بعد طرح كامل أغاني الألبوم أول أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
يأتي ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".
وطرحت أصالة نصري، 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.
والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.
والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.
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