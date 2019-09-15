قرصان سرق أغاني لفنانين عالميين.. لم تصدر بعد





أعلنت الشرطة البريطانية توقيف قرصان معلوماتية يشتبه في أنه سرق عبر الإنترنت أغاني غير صادرة بعد لنجوم في عالم الموسيقى لبيعها في ما بعد.





وقالت شرطة لندن إن القرصان البالغ الـ19 من العمر والذي أوقف في إبسويتش (شرق إنكلترا) سرق أغاني لم تكن قد طرحت بعد بعدما دخل بطريقة غير قانونية إلى مواقع إلكترونية وحسابات في نظام الحوسبة السحابية لفنانين معروفين عالمياً قبل أن يبيعها في مقابل عملات مشفرة.





وقالت الشرطة في بيان إنها أجرت عملية تفتيش في لندن من دون أن تسمي الفنانين المعنيين.





وقد باشر هذا التحقيق مكتب المدعي العام في مانهاتن بعدما تلقى بلاغات من شركات تمثل الفنانين المعنيين. وأوضحت الشرطة أنها تلقت معلومات من الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية ومقره في لندن في هذا السياق، مما دفعها للتحقيق والقبض على الشاب.





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