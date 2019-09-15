قرصان سرق أغاني لفنانين عالميين.. لم تصدر بعد
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:27 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أعلنت الشرطة البريطانية توقيف قرصان معلوماتية يشتبه في أنه سرق عبر الإنترنت أغاني غير صادرة بعد لنجوم في عالم الموسيقى لبيعها في ما بعد.
وقالت شرطة لندن إن القرصان البالغ الـ19 من العمر والذي أوقف في إبسويتش (شرق إنكلترا) سرق أغاني لم تكن قد طرحت بعد بعدما دخل بطريقة غير قانونية إلى مواقع إلكترونية وحسابات في نظام الحوسبة السحابية لفنانين معروفين عالمياً قبل أن يبيعها في مقابل عملات مشفرة.
وقالت الشرطة في بيان إنها أجرت عملية تفتيش في لندن من دون أن تسمي الفنانين المعنيين.
وقد باشر هذا التحقيق مكتب المدعي العام في مانهاتن بعدما تلقى بلاغات من شركات تمثل الفنانين المعنيين. وأوضحت الشرطة أنها تلقت معلومات من الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية ومقره في لندن في هذا السياق، مما دفعها للتحقيق والقبض على الشاب.
قرصان
هاكر أو قرصان أو مخترق (بالإنجليزية: Hacker) هم مبرمجون محترفون في مجالات الحاسوب يوصف بأسود (بالإنجليزية: Black Hat Hacker) إن كان مخرب وأبيض (أو أخلاقي) (بالإنجليزية: White Hat Hacker)إن كان يساعد على أمان الشبكة والآمن المعلوماتي و رمادي أو ما يسمي (بالإنجليزية: Gray Hat Hacker) أو “المتلون” وهو شخص غامض غير محدد إتجاهه لأنه يقف في منطقة حدودية بين الهاكر الأسود والأبيض فممكن في بعض الحالات يقوم بمساعدتك وحالة أخرى تكون هدفه وضحيته القادمة، عموما كلمة توصف بالشخص المختص و المتمكن من مهارات في مجال الحاسوب وأمن المعلوماتية.
وأطلقت كلمة هاكر أساسا على مجموعة من المبرمجين الأذكياء الذين كانوا يتحدوا الأنظمة المختلفة ويحاولوا اقتحامها، وليس بالضرورة أن تكون في نيتهم ارتكاب جريمة أو حتى جنحة، ولكن نجاحهم في الاختراق يعتبر نجاحا لقدراتهم ومهارتهم. إلا أن القانون اعتبرهم دخلاء تمكنوا من دخول مكان افتراضي لا يجب أن يكونوا فيه. والقيام بهذا عملية اختيارية يمتحن فيها المبرمج قدراته دون أن يعرف باسمه الحقيقي أو أن يعلن عن نفسه. ولكن بعضهم استغلها بصورة إجرامية تخريبية لمسح المعلومات والبعض الآخر استغلها تجاريا لأغراض التجسس والبعض لسرقة الأموال.
هنا وجدت الكثير من الشركات مثل مايكروسوفت ضرورة حماية أنظمتها ووجدت أن أفضل أسلوب هو تعيين هؤلاء الهاكرز بمرتبات عالية مهمتهم محاولة اختراق أنظمتها المختلفة والعثور على أماكن الضعف فيها، واقتراح سبل للوقاية اللازمة من الأضرار التي يتسبب فيها قراصنة الحاسوب.
في هذه الحالة بدأت صورة الهاكر في كسب الكثير من الإيجابيات إلا أن المسمى الأساسي واحد. وقد أصبحت كلمة "هاكر" تعرف مبرمجا ذا قدرات خاصة يستخدمها في الصواب كما يمكن استخدامها في الخطأ.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر