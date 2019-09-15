"صباحي انت" تحصد مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة!

أغنية "صباحي إنت" من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الخوار.

عن حياته





ولد في المنامة البحرين، وهو المولود الثاني بين أخوين و4 أخوات. ترعرع ودرس وقضى طفولته في البحرين والدمام، السعودية وحصل على شهادة الثانوية منها. من ممتلكاته شركة فنون الجزيرة ، وقناة وناسة وبلاتينيوم ريكوردز بنسبة 50% بالشراكة مع مجموعة إم بي سي (توضيح) وله مكاتب في الرياض والبحرين ودبي.





مشواره الفني





مشواره الفني ممتد لأكثر من 30 سنة، استطاع خلاله أن يحصد النجاحات والإنجازات المتتالية، كما استطاع أن يضيف الكثير للفن العربي والموسيقى العربية. وبلا شك استطاع أن يكون له جماهيرية ممتدة من الخليج العربي وحتى المغرب العربي.





بدايته الحقيقية





انطلقت مسيرته الفنية وهو لم يتجاوز سن الخامسة عشر ربيعاً. تحديداً من المدرسة حين تنبأ له أستاذه حامد الحامد بمستقبل فني باهر، واحتضنه فنياً ورعاه ولحن له وكتب مجموعة من الأغنيات في بداياته الفنية. أول أغنية له كانت بعنوان حلوة يالبحرينية قدمها من خلال تلفزيون البحرين في برنامج باب السندباد.





قدم أول ألبوم رسمي له في أواخر سنة 1984 بعنوان آه يا قلبي حينها كان عمره لا يتجاوز 15 سنة، وقد احتوى الألبوم على 5 أغنيات كان لاستاذه حامد الحامد نصيب الأسد من الألحان والكلمات. فكانت المصافحة الأولى من خلال هذا الألبوم لهذا الفنان الشاب والموهوب، وقد عرفه الجمهور السعودي حينها من خلال أغنية البارحة (التي اعاد تجديدها في مسلسل نمر بن عدوان) كما ضم عدد آخر من الأغنيات التي لم تحظ باهتمام كبير وشهرة في الوسط الفني وقتها.





وفي عام 1986 طرح الألبوم الثاني له والذي حمل عنوان لي بنت عم، وقد كان للأغنية التي حملت عنوان الألبوم صدى ممتاز لدى المستمع السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام.





أما في عام 1987 قدم راشد الماجد البوم خل التغلي بإسلوب الجلسة حيث تم تسجيل صوته بمصاحبة العود والإيقاعات فقط. وبعيداً عن الألبومات الغنائية، تعتبر هذه السنة إضافة مهمة في مسيرة الفنان راشد الماجد. فقد تم اختياره ليكون أول فنان يغني في مهرجان الجنادرية خلال دورة المهرجان الرابعة وذلك من خلال أوبريت غنائي استعراضي مدته 45 دقيقة قام بكتابته حامد الحامد كما قام الحامد نفسه بتلحينه مستعيناً بألحان فلكلورية طورها وأضاف لها.





وفي العاميين 1988 1989 طرح الماجد ثلاث ألبومات غنائية أحدهم عبارة عن جلسة والآخريين تسجيل ستديو وكان لهم صدى رائع لدى الجمهور الخليجي، أبرز الأغنيات التي عرفها ورددها الجمهور في تلك الفترة : جتني تقولي، سيد الغواني، قصة ضياع عبيد، ضيعتني، ودعتني وسافرت وغيرها الكثير.



