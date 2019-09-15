وفاة على أحمد سالم مجسد دور بلال بن رباح في الرسالة





توفى الفنان الليبي على أحمد سالم، مجسد دور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم "الرسالة" الشهير، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا





ولمع نجمه بعد تجسيده فى العام 1976 لدور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم "الرسالة" بنسختين إنكليزية كان بطلها انتونى كوين والنسخة العربية بطلها عبدالله غيث، إخراج مصطفى العقاد.





والرحل توفى بعد صراع مع المرض.





نبذة عنه





علي أحمد سالم ممثل ليبي جسد شخصية مؤذن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ، بلال الحبشي في فيلم الرسالة النسخة العربية.





ولد سنة 1945، حاز شهرته من دوره في فيلم الرسالة الذي انتج سنة 1976 بنسختين إنكليزية كان بطلها انتوني كوين والنسخة العربية بطلها عبد الله غيث، والفيلم مولته الحكومة الليبية برعاية الرئيس الليبي معمر القذافي.





الرسالة





الرسالة (بالإنجليزية: The Message) فيلم سينمائي أخرجه المخرج السوري - الأمريكي العالمي الراحل مصطفى العقاد. يحكي الفيلم قصة الرسالة النبوية والإسلام.

