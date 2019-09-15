وفاة على أحمد سالم مجسد دور بلال بن رباح في الرسالة
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
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توفى الفنان الليبي على أحمد سالم، مجسد دور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم "الرسالة" الشهير، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا
ولمع نجمه بعد تجسيده فى العام 1976 لدور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم "الرسالة" بنسختين إنكليزية كان بطلها انتونى كوين والنسخة العربية بطلها عبدالله غيث، إخراج مصطفى العقاد.
والرحل توفى بعد صراع مع المرض.
نبذة عنه
علي أحمد سالم ممثل ليبي جسد شخصية مؤذن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ، بلال الحبشي في فيلم الرسالة النسخة العربية.
ولد سنة 1945، حاز شهرته من دوره في فيلم الرسالة الذي انتج سنة 1976 بنسختين إنكليزية كان بطلها انتوني كوين والنسخة العربية بطلها عبد الله غيث، والفيلم مولته الحكومة الليبية برعاية الرئيس الليبي معمر القذافي.
الرسالة
الرسالة (بالإنجليزية: The Message) فيلم سينمائي أخرجه المخرج السوري - الأمريكي العالمي الراحل مصطفى العقاد. يحكي الفيلم قصة الرسالة النبوية والإسلام.
الإنتاج
أنتج الفيلم من نسختين واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية، أنتجه المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد وكانت العربية من بطولة عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب أما الإنجليزية فمن بطولة أنطوني كوين بنفس الدور. والبطولة النسائية الممثلة السورية منى واصف في دور هند بنت عتبة وأدت الممثلة العالمية أيرين باباس الدور نفسه في النسخة العالمية. وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم للنسختين العربية والأجنبية حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وحققت النسخة الأجنبية وحدها أرباحاً تقدر بأكثر من 10 أضعاف هذا المبلغ. علما بأن الفيلم ترجم إلى 12 لغة. يشار إلى أن المخرج مصطفى العقاد تحصل على تمويل من الكويت و المغرب و ليبيا لإنتاج فيلم الرسالة.
طاقم العمل
عمل على كتابة السيناريو نحو ستة كتّاب أبرزهم الإيرلندي[؟] الشهير هاري كرايغ والذي كتب سيناريو لورنس العرب ولاحقاً النسخة الإنجليزية لفيلم عمر المختار. الذي أقام في فندق "نيل هيلتون" بالقاهرة لمدة سنة كاملة متعاوناً في الكتابة مع عبد الحميد جودة السحار وتوفيق الحكيم وأحمد شلبي وكاتبين آخرين من طرف الأزهر. الموسيقى التصويرية كانت للموسيقار الفرنسي الشهير موريس جار وهو نفسه صاحب موسيقى فيلمي لورنس العرب وعمر المختار. وقد لعب عدد من الممثلين في ليبيا أدواراً متفاوتة كعبدالفتاح الوسيع في دور عبادة ومحمد الساحلي في دور التاجر المرابي، وعيسي عبد الحفيظ الذي دل كفار قريش علي موقع الرسول وصاحبه الصديق، وعمران المدنيني الذي لعب دور سهيل بن عمرو وظهر في لقطة صلح الحديبية مفاوضاً باسم قريش، ولكن أهم هذه الأدوار هي التي لعبها الفنانان الليبيان علي أحمد سالم في دور بلال بن رباح وسالم قدارة في دور وحشي قاتل حمزة.
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