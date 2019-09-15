صراع المغاربة.. ياجور الأفضل ودا كوستا الأسوء في مباراة الاتحاد وضمك

تحصل المهاجم المغربي المخضرم محسن ياجور علي أعلي تقييم للاعب في المباراة التي جمعت فريقه ضمك ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وفقًا للموقع الرسمي للدوري بتقييم إجمالي 7.7 وذلك بعدما استطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 2-1 علي الاتحاد.





خبرات ياجور تحسم الفوز

وبالرغم من قلة ظهور ياجور خلال المباراة إلا إنه كان فعال في كل كرة يتعامل معها مستغلًا خبراته الكبيرة في الملاعب حيث صوب كرتان فقط علي مرمي الاتحاد استطاع من خلالهم احراز هدفين فريقه بدقة نجاح 100%، بالإضافة إلي صناعة تمريرة مفتاحية والفوز بأربع صراعات أرضية.





المحترفون يتألقون

كما شهدت المباراة ظهور مميز للثنائي المحترف في صفوف ضمك لاعب غينينا الأستوائية زيزينهو والمدافع البرازيلي خورخي فيليبي، بينما كان المحترف الصربي الكسندر بريجوفيتش والمحترف الأرجنتيني إيميليانو فيكيو مسجل الهدف الوحيد للاتحاد أبرز لاعبي العميد السعودي في المباراة.





دا كوستا مخيب للآمال

وعلي الجانب الأخر تحصل المدافع الدولي المغربي مروان دا كوستا علي أحد أسوء التقييمات في المباراة بتقييم إجمالي 5.1 كأسوء لاعبي خط الدفاع الاتحادي في المباراة حيث خسر الكرة في 13 مرة وتسبب في خطئ نتج عنه هدف لضمك، بالأضافة لفشله في أعتراض أي تصويبه، كما جاءت نسبة نجاح تمريراته الطولية أقل من 50% ونسبة نجاحه في الفوز بالصراعات الهوائية أو الأرضية أقل من 67%.





ياجور وبداية التجربة الحقيقة

وتعتبر تلك المباراة بمثابة البداية الحقيقية للمهاجم المغربي صاحب الـ 34 عام في الدوري السعودي، وكان ياجور الذي حقق لقب هداف الدوري المغربي في آخر موسمين قد أنضم لضمك في مطلع الموسم الحالي في صفقة كبيرة للنادي السعودي بعد مسيرة طويلة خاضها اللاعب في المغرب استطاع خلالها حفر اسمه كعلامة فارقة في القارة الإفريقية بعد تتويجه بلقب هداف كأس العالم للأندية عام 2013 وتحقيق الميدالية البرونزية للبطولة رفقة نادي الرجاء.



