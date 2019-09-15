وزارة التعليم تزف بشرى سارة للمعلمين بشأن المدارس اليابانية

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين والمديرى ووكلاء المدارس، الذين تم قبولهم مبدئيًا وحصلوا على الدرجات الأعلى فى الاختبار الإلكترونى للوظائف التى أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.





وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بمحافظة القاهرة، من اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وحتى الأربعاء 18 سبتمبر، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم الازدحام.





وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية - 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه جنائي" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية)، ويتم تقديمها فى دملف بلاستيكي.





الأحد 15 سبتمبر





مدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" فى الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" فى تمام الساعة 1:30 ظهرًا.





الاثنين 16 سبتمبر





مدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبنى عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.





الثلاثاء 17 سبتمبر





مدارس "تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حى العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" فى تمام الساعة 2 ظهرًا.





الأربعاء الموافق 18 سبتمبر





مدارس "بنى سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" فى تمام الساعة 12:00 ظهرًا.





برتوكول تعاون بين مصر واليابان





وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس 30 مايو 2019م، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسفير ماساكى نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، وذلك فىاطار استكمال التعاون المصرىاليابانى لدعم العملية التعليمية والاستثمار فى العنصر البشرى، والذى وصل إلى 285 مليون دولار منهم 171 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.

ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.

وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020 في اطار المبادرة التي تهدف للتوسع فى اعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل 212 مدرسة على مستوى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا المشروع يأتى ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارة سيادته إلى طوكيو 2016، وفى إطار مبادرة السيد الرئيس للاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرة إلى أن المشروع مبنى على التعلم بالأنشطة، وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

وأشادت الوزارة، بالتعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية لدعم المدارس المصرية اليابانية بقيمة 170 مليون دولار، وانشاء الجامعة اليابانية بقيمة 17 مليون دولار، ودعم التعليم العالى بقيمة 96 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن كافة المؤسسات الدولية حريصة علي دعم برنامج تطوير التعليم في مصر، مشيرا الي الاستثمار في العنصر البشري هو من أهم محاور برنامج السيد الرئيس.

واوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن هناك مجموعة من المنح للمعلمين المصريين في اليابان ودعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا الى ان المدارس تتبع النظام المصرى الجديد فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بالإضافة إلى يوم دراسى أطول يركز على الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية.

وأكد السفير اليابانى لدى القاهرة، أن مشروع المدارس اليابانية، يعد رمزا من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت ادخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن اليابان، لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة لمصر فى مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطى ثابتة فى مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم فى مصر وهو عام هام للبلدين فى مصر واليابان حيث أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الافريقى، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين فى شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية افريقيا فى شهر اغسطس، موضحا أن التعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم هو نموذج يحتدى به فى الشرق الأوسط وافريقيا.







