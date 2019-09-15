زوجة محمد عنتر تهاجم منتقدي اللاعب على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة دنيا الحلو زوجة اللاعب محمد عنتر لاعب الزمالك على الدفاع عن زوجها عقب مباراة الليلة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

حرصت الفنانة دنيا الحلو زوجة اللاعب محمد عنتر لاعب الزمالك على الدفاع عن زوجها عقب مباراة الليلة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

تلك المباراة التى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين لهدف، وشارك عنتر من بدايتها ولم يقدم المستوى المطلوب منه حتى خرج فى الشوط الثانى.

تلك المباراة التى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين لهدف، وشارك عنتر من بدايتها ولم يقدم المستوى المطلوب منه حتى خرج فى الشوط الثانى.

وكتبت دنيا الحلو عبر انستجرام: هو عنتر عامل حرقان كده ليه .. كتر خيره .. راجل والله سنة مش بيلعب وعمل اللى عليه فى اول ماتش صعب وسط أجواء صعبة .. بس هو حرقان وحش صح.

وكتبت دنيا الحلو عبر انستجرام: هو عنتر عامل حرقان كده ليه .. كتر خيره .. راجل والله سنة مش بيلعب وعمل اللى عليه فى اول ماتش صعب وسط أجواء صعبة .. بس هو حرقان وحش صح.

وشهدت المباراة غيابات كثيرة جدا منحت العديد من الأسماء الفرصة فى التواجد فى المباراة، مثل عمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد أبوجبل ، وأيضا تواجد أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب.

وشهدت المباراة غيابات كثيرة جدا منحت العديد من الأسماء الفرصة فى التواجد فى المباراة، مثل عمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد أبوجبل ، وأيضا تواجد أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك لقاء الاياب فى مصر الأسبوع المقبل، وأمامه فرصة جيدة للتعويض والتأهل الى دورى المجموعات.



