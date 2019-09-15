بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها

وانتشرت مؤخرًا أنباء مفاداها، أنه تم القبض على بوسي فى منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.





حيث كانت محكمة جنح الهرم أصدرت حكماً غيابيا بحق ​الفنانة بوسي​ يدينها رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا الأمر الذي دفع بفريقها القانوني التحرك لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.



ويأتي هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها.

حكم بالحبس ضد بوسي 7 سنوات

يشار إلى أن بوسي كان صدر ضدّها حكماً بالحبس 7 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح طليقها قيمتها 30 مليون جنيه وطعنت بوسي بالحكم وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

كما استعانت المحكمة بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح.





آخر أنشطة بوسي الفنية





ومؤخرًا أحيت المطربة الشعبية بوسي، حفلًا غنائيًا ساهرًا لها، في أحد الفنادق الشهيرة مع نزلاء الفندق ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحي المبارك.





وظهرت بوسي خلال الحفل بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت تي شيرت أبيض اللون، مع بنطال جينز، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها نزلاء الفندق طوال فقرات الحفل.





ومن ناحية أخرى أحيت المطربة بوسي، كذلك حفلا ناجحًا بالساحل الشمالي كما تستعد لإحياء عدد آخر من الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي والقاهرة في سهرات الصيف.









"إزيك" أغنية جديدة للفنانة بوسي