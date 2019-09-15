ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
Advertisements
بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نشرت المطربة الشعبية بوسي، مجموعة من الصور لها عبر حسابها بتطبيق الصور الشهير "إنستجرام"، في إشارة منها إلى نفي الشائعات التي أثيرت حولها وأفاددت بالقبض عليها في قضايا شيك بدون رصيد.
القبض على المطربة الشعبية بوسي
وانتشرت مؤخرًا أنباء مفاداها، أنه تم القبض على بوسي فى منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

حيث كانت محكمة جنح الهرم أصدرت حكماً غيابيا بحق ​الفنانة بوسي​ يدينها رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا الأمر الذي دفع بفريقها القانوني التحرك لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها.

حكم بالحبس ضد بوسي 7 سنوات

يشار إلى أن بوسي كان صدر ضدّها حكماً بالحبس 7 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح طليقها قيمتها 30 مليون جنيه وطعنت بوسي بالحكم وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

كما استعانت المحكمة بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح.

آخر أنشطة بوسي الفنية

ومؤخرًا أحيت المطربة الشعبية بوسي، حفلًا غنائيًا ساهرًا لها، في أحد الفنادق الشهيرة مع نزلاء الفندق ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحي المبارك.

وظهرت بوسي خلال الحفل بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت تي شيرت أبيض اللون، مع بنطال جينز، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها نزلاء الفندق طوال فقرات الحفل.

ومن ناحية أخرى أحيت المطربة بوسي، كذلك حفلا ناجحًا بالساحل الشمالي كما تستعد لإحياء عدد آخر من الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي والقاهرة في سهرات الصيف.


"إزيك" أغنية جديدة للفنانة بوسي

وفي سياق آخر انتهت المطربة الشعبية بوسي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ازيك" من المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد في موسم الصيف الحالي.

الأغنية من كلمات هاني الصغير، ألحان هاني فاروق وتوزيع أحمد عادل، وتواصل بوسي في الفترة الراهنة اختيار أغاني ألبومها المنتظر.

يذكر أن آخر أعمال بوسي كانت أغنية "آلوو" التي طرحتها على طريقة الديو بمشاركة الفنان محمود الليثي.

بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها
بوسي تظهر في لندن بعد شائعة القبض عليها
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
-
x
18:00
-
ساسولو
هيلاس فيرونا
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
-
x
15:30
-
فرايبورج
بادربورن
-
x
18:00
-
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
-
x
15:15
-
المصري البورسعيدي - مصر