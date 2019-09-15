رسالة هاني شاكر لعاصي الحلاني بعد تعرضه لحادث خطير

وخرج الفنان عاصي الحلاني، ونفي تلك الأخبار جملة وتفصيلا، موضحا إنه سقط عن ظهر الحصان الذي كان يركض بسرعة 80 كلم في الساعة وتعرض إلى كسر في إصبع يده اليسرى بالإضافة الى أنه أصيب بخدوش وجروح في وجهه وجسمه.









ورد عاصي الحلاني، على خبر إصابته بالعمى قائلا أن ما حدث فقط هو تعرضه إلى القليل من الغبار الذي حجب عنه النظر ودخل الى عينيه.





وطالب عاصي الحلاني، من متابعيه عدم تداول الشائعات، والتأكد من صحتها، نظرا لنا لها من تأثير سلبي على نفوس أصحابها.

في سياق آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد قريباً والذي يتضمن مجموعة من الأغنيات باللهجات اللبنانية والمصرية والبدوية وبأنماط موسيقية مختلفة كالفلكلور الشعبي والرومانسي.

كما يدرس العديد من العروض لأعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية.



