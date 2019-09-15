رسالة هاني شاكر لعاصي الحلاني بعد تعرضه لحادث خطير
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
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ووجه الفنان هانى شاكر للفنان اللبنانى عاصى الحلانى رسالة للحلانى عبر حسابه الرسمى بموقع الصور "إنستجرام".
وقال شاكر للحلاني: "أخى الحبيب عاصى الحلانى ألف سلامة ليك يا حبيبى، وإن شاء الله تعود قريبًا لجمهورك ولكل محبينك أحسن مما كنت بإذن الله".
حماقي وراغب وأحلام يزورون الحلاني بمنزله
زار الفنان محمد حماقي وراغب علامة والإماراتية أحلام، الفنان عاصي الحلاني بمنزله، بعد سقوطه من أعلى ظهر حصانه.
واستغل حماقي وجوده ببيروت لتصوير المرحلة الثانية من برنامج "ذا فويس" الذي يشارك به، وزار عاصي الذي تربطه به علاقة طيبة منذ الموسم الماضي.
تعرض الفنان عاصي الحلاني، خلال الفترة الماضية لحادث خطير، حيث سقط من على ظهر الحصان، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن ضن الأخبار التي تم تداولها أنه أصيب بكسر في يده اليمني، وأصيب بالعمى.
وكان آخر ما كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كن لنفسك خير معين وخير صاحب واعلم انك نور لن ينطفىء مادمت متوكلًا على الله تعالى وواثق من نفسك".
نوعية الإصابات
وخرج الفنان عاصي الحلاني، ونفي تلك الأخبار جملة وتفصيلا، موضحا إنه سقط عن ظهر الحصان الذي كان يركض بسرعة 80 كلم في الساعة وتعرض إلى كسر في إصبع يده اليسرى بالإضافة الى أنه أصيب بخدوش وجروح في وجهه وجسمه.
ورد عاصي الحلاني، على خبر إصابته بالعمى قائلا أن ما حدث فقط هو تعرضه إلى القليل من الغبار الذي حجب عنه النظر ودخل الى عينيه.
وطالب عاصي الحلاني، من متابعيه عدم تداول الشائعات، والتأكد من صحتها، نظرا لنا لها من تأثير سلبي على نفوس أصحابها.
في سياق آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد قريباً والذي يتضمن مجموعة من الأغنيات باللهجات اللبنانية والمصرية والبدوية وبأنماط موسيقية مختلفة كالفلكلور الشعبي والرومانسي.
كما يدرس العديد من العروض لأعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية.
رسميًا.. عاصي الحلاني عضو لجنة تحكيم برنامج ذا فويس
مشاركة الفنان عاصي الحلاني في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids، إلى جانب الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي ليكتمل بذلك نصاب اللجنة، وذلك بعد كثير من الجدل حول هويات أعضاء لجنة البرنامج التحكيمية.
وشارك الحلاني في المواسم الأربعة السابقة من نسخة "ذا فويس" المخصّصة للمواهب الشابة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بانتقاء مواهب الصغار، أما عجرم فتشارك في البرنامج للمرة الثالثة على التوالي، فيما يبقي حماقي على مشاركته في "ذا فويس" للسنة الثانية، ويسجّل مشاركة في لجنة "ذا فويس كيدز".
وفاز في الموسم الثاني من "ذا فويس كيدز" المغربي حمزة لبيض، والذي مثّل فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.
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