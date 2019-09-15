سبب غريب منع بيريز من ضم نيمار إلى الريال!
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:20 ص
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منى العوضي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد إلى السبب الحقيقي وراء عدم جدية مفاوضات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.
وأوضحت صحفية "الكونفيندسيال" الإسبانية المعروفة، إنه بالرغم من إعجاب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشدة بالبرازيلي نيمار، إلا أنه لم يتحرك بشكل جدي في فترة الميركاتو الصيفي الماضي من أجل المنافسة على الحصول على توقيع اللاعب.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يرجع إلى قرار فلورنتينو رجل الأعمال الإسباني بالتركيز وضخ الأموال المطلوبة من أجل تجديد ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من ضم نيمار دا سيلفا.
وبدأت حكاية نيمار هذا الصيف بعدما سرب للصحف العالمية خبر ربغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء الباريسية رغم قضاؤه موسمين كاملين في صفوف النادي.
ودخل نادي برشلونة في مفاوضات جادة مع باريس من أجل نيمار وتم تداول أسماء بعض اللاعبين للدخول ضمن الصفقة مثل توديبو وراكيتيتش وعثمان ديمبيلي ورغم ذلك فشلت الصفقة.
وأكدت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد مهتم بضم نيمار هو الآخر بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي ولكن رغبة اللاعب هي العودة لمجاورة ميسي ولويس سواريز في النادي الكتالوني الذي قضى فيه فترة من 2014 حتى 2017.
وبحسب رئيس برشلونة؛ فقد فشلت صفقة نقل نيمار إلى كامب نو بسبب مطالب إدارة باريس سان جيرمان المادية المبالغ فيها ولمماطلة ناصر الخليفي في فكرة رحيل اللاعب نظراً لأنه عنصر هام للغاية.
والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف انتقالات 2017 بمقابل دفع الشرط الجزئي في عقده والبالغ وقتها 222 مليون يورو.
وأوضحت صحفية "الكونفيندسيال" الإسبانية المعروفة، إنه بالرغم من إعجاب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشدة بالبرازيلي نيمار، إلا أنه لم يتحرك بشكل جدي في فترة الميركاتو الصيفي الماضي من أجل المنافسة على الحصول على توقيع اللاعب.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يرجع إلى قرار فلورنتينو رجل الأعمال الإسباني بالتركيز وضخ الأموال المطلوبة من أجل تجديد ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من ضم نيمار دا سيلفا.
وبدأت حكاية نيمار هذا الصيف بعدما سرب للصحف العالمية خبر ربغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء الباريسية رغم قضاؤه موسمين كاملين في صفوف النادي.
ودخل نادي برشلونة في مفاوضات جادة مع باريس من أجل نيمار وتم تداول أسماء بعض اللاعبين للدخول ضمن الصفقة مثل توديبو وراكيتيتش وعثمان ديمبيلي ورغم ذلك فشلت الصفقة.
وأكدت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد مهتم بضم نيمار هو الآخر بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي ولكن رغبة اللاعب هي العودة لمجاورة ميسي ولويس سواريز في النادي الكتالوني الذي قضى فيه فترة من 2014 حتى 2017.
وبحسب رئيس برشلونة؛ فقد فشلت صفقة نقل نيمار إلى كامب نو بسبب مطالب إدارة باريس سان جيرمان المادية المبالغ فيها ولمماطلة ناصر الخليفي في فكرة رحيل اللاعب نظراً لأنه عنصر هام للغاية.
والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف انتقالات 2017 بمقابل دفع الشرط الجزئي في عقده والبالغ وقتها 222 مليون يورو.
وكانت إدارة باريس سان جيرمان ترغب في ضم لاعب برشلونة إيفان راكيتيتش ولكن يبدو أن العلاقة بين إداراتي الناديين متوترة منذ صفقة انتقال نيمار إلى النادي الباريسي منذ عامين.
وأوضح رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو أن لن يتفاوض مع نيمار في انتقالات يناير ولكن يحتمل أن يدخل في مفاوضات معه في سوق انتقالات الصيف المقبل من أجل الحصول على توقيعه.
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