تعرف على عدد مشاهدات "وبقابل ناس" لرامي صبري (فيديو)





طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، أحدث كليبات الفنان رامى صبرى بعنوان "وبقابل ناس"، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث تم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهى من كلمات أحمد على موسي ألحان شادى حسن، توزيع طارق توكل.





وحظت الأغنية بإعجاب الجمهور، فيما تجاوز عدد مشاهدات الكليب أكثر من 400,426 ألف مشاهدة بعد طرحها في 10 سبتمبر الجاري.









ألبوم "فارق معاك"





وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلاً عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".





فريق عمل الألبوم





وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".





يذكر أن رامي صبري صور من قبل اغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينه وبين "نجوم ريكوردز".





يذكر أن المطرب رامي صبري قدم حفلًا غنائيًا ضخم ببرتو مارينا، وحضر الحفل عدد كبير من جمهور ومتابعي النجم، وقدم لهم العديد من الأغاني المتنوعة الخاصة به.





وقال "صبري"، إنه يرى ظاهرة تقديم مطربين كبار "دويتو" مع مطربين شعبيين، خطوة ذكية، خاصة أن الغناء الشعبي له جمهور كبير جدًا.





دويتو شعبي





وأكد خلال تصريحات صحفية، أنه ليس لديه أي مانع نهائياً في خوض هذه التجربة مع مطرب شعبي مميز.



