عناد فالفيردي يدفع موهبة برشلونة للرحيل
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:52 ص
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منى العوضي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن هناك لاعب في صفوف نادي برشلون يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة بسبب مدربه إرنستو فالفيردي.
وأوضحت الصحف الإسبانية اليوم الأحد أن الفترة المقبلة سوف يحسم خلالها الشاب كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني مستقبله مع البلوجرانا سواء بالرحيل أو البقاء.
وقال "روجير توريلو" الصحفي في جريدة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إنه بعد قيام المدرب إرنستو فالفيردي بتجاهل الشاب المميز ألينيا خلال مباراة الفريق ضد فالنسيا، فإنه يجب أن يكون اللاعب واضحاً في فترة انتقالات يناير القادم.
وأوضك الصحفي "توريلو" خلال حديثه أنه يجب على لاعب البارسا أن يتوجه إلى فريق ريال بيتيس من أجل مواصلة نضجه الكروي وذلك لأن هذه كانت رغبته إلا إن رحيل الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي كان محتمل تركه في ملعب "كامب نو".
وعلى صعيد آخر؛ حقق نادي برشلونة الفوز على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
وجاءت خماسية النادي الكتالوني في شباك فالنسيا عن طريق كلاً من؛ أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه والأوروجوياني لويس سواريز بينما أحرز للخصم كلاً من؛ جاميرو وجاميت.
ويحتل نادي برشلونة حالياً المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بينما فالنسيا بالمركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
وتنتظر فريق برشلونة مباراة نارية أمام بروسيا دورتموند مساء يوم الثلاثاء المقبل والموافق 17 سبتمبر وذلك في ألمانيا حيث يلتقي الطرفان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، علماً بأن هذه المجموعة تضم أيضاً إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.
وأوضحت الصحف الإسبانية اليوم الأحد أن الفترة المقبلة سوف يحسم خلالها الشاب كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني مستقبله مع البلوجرانا سواء بالرحيل أو البقاء.
وقال "روجير توريلو" الصحفي في جريدة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إنه بعد قيام المدرب إرنستو فالفيردي بتجاهل الشاب المميز ألينيا خلال مباراة الفريق ضد فالنسيا، فإنه يجب أن يكون اللاعب واضحاً في فترة انتقالات يناير القادم.
وأوضك الصحفي "توريلو" خلال حديثه أنه يجب على لاعب البارسا أن يتوجه إلى فريق ريال بيتيس من أجل مواصلة نضجه الكروي وذلك لأن هذه كانت رغبته إلا إن رحيل الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي كان محتمل تركه في ملعب "كامب نو".
وعلى صعيد آخر؛ حقق نادي برشلونة الفوز على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
وجاءت خماسية النادي الكتالوني في شباك فالنسيا عن طريق كلاً من؛ أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه والأوروجوياني لويس سواريز بينما أحرز للخصم كلاً من؛ جاميرو وجاميت.
ويحتل نادي برشلونة حالياً المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بينما فالنسيا بالمركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
وتنتظر فريق برشلونة مباراة نارية أمام بروسيا دورتموند مساء يوم الثلاثاء المقبل والموافق 17 سبتمبر وذلك في ألمانيا حيث يلتقي الطرفان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، علماً بأن هذه المجموعة تضم أيضاً إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.
ويسعى فالفيردي لقيادة برشلونة نحو اللقب الغائب عن النادي الكتالوني منذ 2015 وهو الأمر الذي يريده ليونيلي ميسي الذي أكد في تصريحاته الأخيرة رغبته في التتويج باللقب الأوروبي.
وأشار ميسي في تصريحاته عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه لن يرحل عن النادي الكتالوني رغم وجود اختيار أمامه للرحيل حال أراد ذلك خلال نهاية الموسم الحالي علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2021.
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