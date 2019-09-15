مفارفة غريبة.. "فارس الغناء العربي" ومكتشفه "صانع النجوم" تواجدا في المشفى ولم يلتقيا

روى الناقد والإعلامي اللبناني جمال فياض أن المطرب حلاني أدخل إلى مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية –رزق بعد أن نجا من الموت بمعجزة عقب سقوطه في 9 الجاري عن جواده وأصيب بكسور وجروح خطرة أدخلته في غيبوبة ليومين وأفقدته الذاكرة جزئيا.





وتابع: شاء القدر أن يكون في الطابق العلوي صديقه ومكتشفه الفني المخرج سيمون أسمر، وهو في ساعاته الأخيرة. لكن القدر حال دون أن يتمكن عاصي من زيارة صديقه الكبير ليودعه قبل الرحيل، ولم يعلم الأخير الذي كان يعاني من سكرات الموت أن في الطابق العلوي يرقد ابنه بالتبني الفني، طريح الفراش.





وقد زار أولاد عاصي ماريتا ودانه والوليد المخرج الكبير، قبل أن يرحل بدقائق. في حين زار رئيس مجلس إدارة قناة "أل بي سي" التلفزيونية الشيخ بيار الضاهر عاصي في جناحه وشاهد حجم الإصابة التي كادت تصبح كارثة، حسب تعبير فياض.وروى الناقد والإعلامي اللبناني جمال فياض أن المطرب حلاني أدخل إلى مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية –رزق بعد أن نجا من الموت بمعجزة عقب سقوطه في 9 الجاري عن جواده وأصيب بكسور وجروح خطرة أدخلته في غيبوبة ليومين وأفقدته الذاكرة جزئيا.





زار الفنان محمد حماقي وراغب علامة والإماراتية أحلام، الفنان عاصي الحلاني بمنزله، بعد سقوطه من أعلى ظهر حصانه.

واستغل حماقي وجوده ببيروت لتصوير المرحلة الثانية من برنامج "ذا فويس" الذي يشارك به، وزار عاصي الذي تربطه به علاقة طيبة منذ الموسم الماضي.



وكان آخر ما كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كن لنفسك خير معين وخير صاحب واعلم انك نور لن ينطفىء مادمت متوكلًا على الله تعالى وواثق من نفسك".

نوعية الإصابات

وخرج الفنان عاصي الحلاني، ونفي تلك الأخبار جملة وتفصيلا، موضحا إنه سقط عن ظهر الحصان الذي كان يركض بسرعة 80 كلم في الساعة وتعرض إلى كسر في إصبع يده اليسرى بالإضافة الى أنه أصيب بخدوش وجروح في وجهه وجسمه.



ورد عاصي الحلاني، على خبر إصابته بالعمى قائلا أن ما حدث فقط هو تعرضه إلى القليل من الغبار الذي حجب عنه النظر ودخل الى عينيه.

وطالب عاصي الحلاني، من متابعيه عدم تداول الشائعات، والتأكد من صحتها، نظرا لنا لها من تأثير سلبي على نفوس أصحابها. في سياق آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد قريباً والذي يتضمن مجموعة من الأغنيات باللهجات اللبنانية والمصرية والبدوية وبأنماط موسيقية مختلفة كالفلكلور الشعبي والرومانسي. كما يدرس العديد من العروض لأعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية.

رسميًا.. عاصي الحلاني عضو لجنة تحكيم برنامج ذا فويس



مشاركة الفنان عاصي الحلاني في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids، إلى جانب الفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي ليكتمل بذلك نصاب اللجنة، وذلك بعد كثير من الجدل حول هويات أعضاء لجنة البرنامج التحكيمية.



وشارك الحلاني في المواسم الأربعة السابقة من نسخة "ذا فويس" المخصّصة للمواهب الشابة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بانتقاء مواهب الصغار، أما عجرم فتشارك في البرنامج للمرة الثالثة على التوالي، فيما يبقي حماقي على مشاركته في "ذا فويس" للسنة الثانية، ويسجّل مشاركة في لجنة "ذا فويس كيدز".



وفاز في الموسم الثاني من "ذا فويس كيدز" المغربي حمزة لبيض، والذي مثّل فريق الفنان العراقي كاظم الساهر.



تعرض الفنان عاصي الحلاني، خلال الفترة الماضية لحادث خطير، حيث سقط من على ظهر الحصان، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن ضن الأخبار التي تم تداولها أنه أصيب بكسر في يده اليمني، وأصيب بالعمى.





وتابع: شاء القدر أن يكون في الطابق العلوي صديقه ومكتشفه الفني المخرج سيمون أسمر، وهو في ساعاته الأخيرة. لكن القدر حال دون أن يتمكن عاصي من زيارة صديقه الكبير ليودعه قبل الرحيل، ولم يعلم الأخير الذي كان يعاني من سكرات الموت أن في الطابق العلوي يرقد ابنه بالتبني الفني، طريح الفراش.



