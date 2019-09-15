"الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري،ـ لطيف على كافة السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على الجنوب خلال النهار وساعة الذروة، على أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات الأخيرة من الليل.





وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مطالبة بتوخي الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة.





وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح الشمالية الغربية المعتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وتتجاوز 70 كلم/س أثناء الخلايا الرعدية.

-البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ، قليل الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر





درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 24 32 شبين الكوم 24 32 طنطا 24 31 دمنهور 24 31 الإسكندرية 25 30 بلطيم 24 30

مطروح 24 29 السلوم 22 29 سيوة 20 31 بورسعيد 24 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 21 33 السويس 23 32 العريش 21 30 رفح 20 29 رأس سدر 23 32 نخل 17 32 نويبع 26 33 طابا 23 31 كاترين 17 30 الطور 26 31 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 25 36 مرسى علم 28 35 الفيوم 23 33 بني سويف 23 33 المنيا 23 33 أسيوط 24 33 سوهاج 25 34 قنا 25 36 الأقصر 25 36 أسوان 28 37 أبو سمبل 24 37 الوادي الجديد 24 36 شلاتين 27 35 أبو رماد 26 35 حلايب 27 35 رأس حدربة 29 34

درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 27 41 المدينة المنورة 26 42 الرياض 25 40 المنامة 30 36 أبوظبي 30 40 الدوحة 27 40 الكويت 26 43 دمشق 14 32 بيروت 24 28 عمان 16 28 القدس 08 26 غزة 20 28 بغداد 24 41 مسقط 28 33 صنعاء 14 23 الخرطوم 26 38 طرابلس 20 28 تونس 20 29 الجزائر 21 31 الرباط 16 27 نواكشوط 24 33

درجات الحرارة اليوم الأحد 4/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينة العظمى الصغرى بكين 16 27 كوالالمبور 22 32 طوكيو 20 27 أثينا 20 28 روما 15 30 باريس 12 24 مدريد 14 22 برلين 08 20 لندن 10 20 مونتريال 12 21 موسكو 07 16 نيويورك 17 23 واشنطن 20 28

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية





