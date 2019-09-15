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"الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
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الأرصاد تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري،ـ لطيف على كافة السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على الجنوب خلال النهار وساعة الذروة، على أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات الأخيرة من الليل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مطالبة بتوخي الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح الشمالية الغربية المعتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وتتجاوز 70 كلم/س أثناء الخلايا الرعدية.

-البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ، قليل الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 

درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة24 32
شبين الكوم24 32
طنطا24 31
دمنهور24 31
الإسكندرية25 30
بلطيم24 30
مطروح24 29
السلوم2229
سيوة2031
بورسعيد24 29
دمياط24 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية21 33
السويس23 32
العريش2130
رفح2029
رأس سدر2332
نخل1732
نويبع2633
طابا2331
كاترين1730
الطور2631
شرم الشيخ26 35
الغردقة25 36
مرسى علم28 35
الفيوم2333
بني سويف23 33
المنيا23 33
أسيوط24 33
سوهاج25 34
قنا25 36
الأقصر25 36
أسوان28 37
أبو سمبل2437
الوادي الجديد2436
شلاتين2735
أبو رماد2635
حلايب2735
رأس حدربة2934

درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة27 41
المدينة المنورة26 42
الرياض25 40
المنامة30 36
أبوظبي30 40
الدوحة27 40
الكويت26 43
دمشق14 32
بيروت24 28
عمان16 28
القدس08 26
غزة20 28
بغداد24 41
مسقط2833
صنعاء1423
الخرطوم2638
طرابلس2028
تونس2029
الجزائر2131
الرباط1627
نواكشوط2433

درجات الحرارة اليوم الأحد 4/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين1627
كوالالمبور2232
طوكيو2027
أثينا2028
روما1530
باريس1224
مدريد1422
برلين0820
لندن1020
مونتريال1221
موسكو0716
نيويورك1723
واشنطن2028

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية


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