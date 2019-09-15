"الأرصاد" تعلن حالة طقس الأحد.. وتحذر المواطنين وقائدي السيارت لهذا السبب
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري،ـ لطيف على كافة السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على الجنوب خلال النهار وساعة الذروة، على أن يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية في الساعات الأخيرة من الليل.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، مطالبة بتوخي الحذر خلال قيادة السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة.
وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح الشمالية الغربية المعتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.
الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وتتجاوز 70 كلم/س أثناء الخلايا الرعدية.
-البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ، قليل الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر
درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|24
|32
|شبين الكوم
|24
|32
|طنطا
|24
|31
|دمنهور
|24
|31
|الإسكندرية
|25
|30
|بلطيم
|24
|30
|مطروح
|24
|29
|السلوم
|22
|29
|سيوة
|20
|31
|بورسعيد
|24
|29
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|21
|33
|السويس
|23
|32
|العريش
|21
|30
|رفح
|20
|29
|رأس سدر
|23
|32
|نخل
|17
|32
|نويبع
|26
|33
|طابا
|23
|31
|كاترين
|17
|30
|الطور
|26
|31
|شرم الشيخ
|26
|35
|الغردقة
|25
|36
|مرسى علم
|28
|35
|الفيوم
|23
|33
|بني سويف
|23
|33
|المنيا
|23
|33
|أسيوط
|24
|33
|سوهاج
|25
|34
|قنا
|25
|36
|الأقصر
|25
|36
|أسوان
|28
|37
|أبو سمبل
|24
|37
|الوادي الجديد
|24
|36
|شلاتين
|27
|35
|أبو رماد
|26
|35
|حلايب
|27
|35
|رأس حدربة
|29
|34
درجات الحرارة اليوم الأحد 15/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة المكرمة
|27
|41
|المدينة المنورة
|26
|42
|الرياض
|25
|40
|المنامة
|30
|36
|أبوظبي
|30
|40
|الدوحة
|27
|40
|الكويت
|26
|43
|دمشق
|14
|32
|بيروت
|24
|28
|عمان
|16
|28
|القدس
|08
|26
|غزة
|20
|28
|بغداد
|24
|41
|مسقط
|28
|33
|صنعاء
|14
|23
|الخرطوم
|26
|38
|طرابلس
|20
|28
|تونس
|20
|29
|الجزائر
|21
|31
|الرباط
|16
|27
|نواكشوط
|24
|33
درجات الحرارة اليوم الأحد 4/9/2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|بكين
|16
|27
|كوالالمبور
|22
|32
|طوكيو
|20
|27
|أثينا
|20
|28
|روما
|15
|30
|باريس
|12
|24
|مدريد
|14
|22
|برلين
|08
|20
|لندن
|10
|20
|مونتريال
|12
|21
|موسكو
|07
|16
|نيويورك
|17
|23
|واشنطن
|20
|28
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية
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