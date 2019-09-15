عمرو أديب يكشف القيمة الحقيقية لشهادات "قناة السويس".. ويوجه رسالة للإخوان.. (فيديو)
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
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نعيم يوسف
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علق الإعلامي عمرو أديب، على إقبال المصريين من حاملي شهادات قناة السويس، على الاستثمار في شهادات الاستثمار مرتفعة العائد بالبنوك، قائلا: "أحيي المصريين على ثقتهم في الجهاز المصرفي".
وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن المصريين اشتروا شهادات استثمار في قناة السويس بحوالي 64 مليار جنيها، كان حوالي نصفها من خارج الجهاز المصرفي –أي من أموال غير موضوعة في البنوك-.
وأضاف، أنه بعد انتهاء مدة هذه الشهادات، كان هناك كلامًا كثيرًا عن عدم رد أموال هذه الشهادات، وانتشرت الكثير من الشائعات إلا أن البنوك ردت قيمة هذه الشهادات في وقتها، معقبا: "في البلد دي اتكلم على أي شيء إلا الجهاز المصرفي وضمانة الأموال داخله، وهذا شيء معروف منذ أيام الفراعنة".
وأشار إلى أنه بعد انتهاء مدة الشهادات توجه الكثير من المصريين للاستثمار في شهادات الاستثمار في البنوك ذات العائد المرتفع، وهذا يعتبر ثقة من المصريين في الجهاز المصرفي، مضيفا: "باحيي المصرييين على ثقتهم فيه".
وتابع، أن جماعة الإخوان المسلمين هاجموا هذه شهادات وقالوا إن المصريات "خلعوا غوايشهم"، مشددًا على أن الشعب المصري يكسر نية أي شخص لديه نية سيئة على الأرض، مؤكدا أن عائد شهادات القناة 20% وكان استثمار عظيم "مش موجود في أي حتة في العالم".
وبدأت البنوك المصرية منذ يوم 5 سبتمبر الجاري، في رد قيمة شهادات الاستثمار في قناة السويس، مع العائد الخاص بها.
كانت الدولة قد أصدرت هذه الشهادات منذ 5 سنوات، تزامنًا مع انطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة، واستثمر فيها المصريون بحوالي 64 مليار جنيها، وتم إغلاق باب شراء هذه الشهادات خلال أيام.
وبدأت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، في رد قيمة هذه الشهادات على مدار أسبوعين، على حسب موعد إصدار كل شهادة.
من جانبها، أعلنت عدد من البنوك عن شهادات استثمارية بعائد مرتفع، لاستيعاب الأموال الجديدة، ومنها البنك الأهلي المصري، الذي أعلن عن أربعة أنواع من الشهادات، الأولى شهادة استثمار "ب"، بعائد شهري، وفائدة ثابتة قيمتها 14.75% سنويا لمدة عام واحد، والثانية بفائدة ثابتة قدرها 14.25% لمدة ثلاثة سنوات، ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، والثالثة شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا، أما الرابعة فهيي شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن المصريين اشتروا شهادات استثمار في قناة السويس بحوالي 64 مليار جنيها، كان حوالي نصفها من خارج الجهاز المصرفي –أي من أموال غير موضوعة في البنوك-.
وأضاف، أنه بعد انتهاء مدة هذه الشهادات، كان هناك كلامًا كثيرًا عن عدم رد أموال هذه الشهادات، وانتشرت الكثير من الشائعات إلا أن البنوك ردت قيمة هذه الشهادات في وقتها، معقبا: "في البلد دي اتكلم على أي شيء إلا الجهاز المصرفي وضمانة الأموال داخله، وهذا شيء معروف منذ أيام الفراعنة".
وأشار إلى أنه بعد انتهاء مدة الشهادات توجه الكثير من المصريين للاستثمار في شهادات الاستثمار في البنوك ذات العائد المرتفع، وهذا يعتبر ثقة من المصريين في الجهاز المصرفي، مضيفا: "باحيي المصرييين على ثقتهم فيه".
وتابع، أن جماعة الإخوان المسلمين هاجموا هذه شهادات وقالوا إن المصريات "خلعوا غوايشهم"، مشددًا على أن الشعب المصري يكسر نية أي شخص لديه نية سيئة على الأرض، مؤكدا أن عائد شهادات القناة 20% وكان استثمار عظيم "مش موجود في أي حتة في العالم".
وبدأت البنوك المصرية منذ يوم 5 سبتمبر الجاري، في رد قيمة شهادات الاستثمار في قناة السويس، مع العائد الخاص بها.
كانت الدولة قد أصدرت هذه الشهادات منذ 5 سنوات، تزامنًا مع انطلاق مشروع حفر قناة السويس الجديدة، واستثمر فيها المصريون بحوالي 64 مليار جنيها، وتم إغلاق باب شراء هذه الشهادات خلال أيام.
وبدأت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، في رد قيمة هذه الشهادات على مدار أسبوعين، على حسب موعد إصدار كل شهادة.
من جانبها، أعلنت عدد من البنوك عن شهادات استثمارية بعائد مرتفع، لاستيعاب الأموال الجديدة، ومنها البنك الأهلي المصري، الذي أعلن عن أربعة أنواع من الشهادات، الأولى شهادة استثمار "ب"، بعائد شهري، وفائدة ثابتة قيمتها 14.75% سنويا لمدة عام واحد، والثانية بفائدة ثابتة قدرها 14.25% لمدة ثلاثة سنوات، ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، والثالثة شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا، أما الرابعة فهيي شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.
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