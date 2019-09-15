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أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الخسارة من بطل السنغال

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
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أول تعليق من رئيس الزمالك بعد الخسارة من بطل السنغال
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 
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جدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ثقته في المدير الفني للفريق "ميتشو" عقب الخسارة اليوم وعن قدرته في التعويض في لقاء العودة  و التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب جينراسيون فوت السنغالي.

وقال " منصور"  في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن فريقه لم يخسر بخمسة أهداف في اللقاء، لافتًا إلى أن فريقه يحتاج للفوز بهدف واحد فقط من أجل التأهل".

وأضاف رئيس الزمالك: "ميتشو مدرب محترف يعرف ما يفعله جيدًا، مشاركة محمد عنتر كانت لهدف، فهو لاعب قوي وسريع والجميع شاهد لياقة لاعبي الفريق السنغالي".

وأكمل: "ما علاقة مباراة اليوم بكأس السوبر، هناك لاعبين عدة لم يشاركوا في لقاء الأبطال مثل بنشرقي وشيكابالا وعواد وأوناجم، وهؤلاء سيشاركون ضد الأهلي".

وأشار : "لعبنا في درجة رطوبة عالية جدًا، وأرض الملعب سيئة جدًا، بالإضافة إلى رحلة سفر طويلة للغاية، اللاعبين بشر وليسوا آلات، وبعد كل ذلك نحتاج لهدف واحد فقط من أجل التأهل".

واختتم: "هناك فريق مصري خسر بخمسة أهداف، هذا لم يحدث معنا، لدينا فريق محترم ومدرب محترم، الأهلي فاز على فريق لم يقم بهجمة واحدة طيلة اللقاء، وسنلتقي في السوبر بكل لاعبينا".
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