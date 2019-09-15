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بالفيديو... هجوم من فنانة شهيرة على أخرى

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
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بالفيديو... هجوم من فنانة شهيرة على أخرى
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كشفت الممثلة السورية، ديمة الجندي، يوم أمس الجمعة أنه من المستحيل أن تقبل بأي عمل فني قد يجمعها بالممثلة السورية نسرين طافش.

وجاءت تصريحات الممثلة السورية خلال استضافتها على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور.

وردا على سؤال المقدم بشأن المشاركة بالعمل مع نسرين طافش أشارت الجندي إلى أنه لا يمكن أن تصبح نسرين طافش صديقتها في يوم من الأيام لأنها "مؤذية".

وأضافت ديمة قائلة "أذت صديقتي ديما بياعة وأذت أختي ولا يمكن أن أعمل مع ناس يؤذون الأخرين، وهي ليست من الشخصيات المحببة لي وبالعكس".

وقررت طافش الرد على هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، وشاركت على صفحتها عبر انستغرام منشورا للفنانة شمس الكويتية، جاء فيه: "فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي وصح لسانك يا شمس".

وأضافت: "واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن :يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك، أو يبلط البحر، أو يشرب من مية البحر، أو يشربوا سم".

وأكد البعض أن طافش قررت بهذا المنشور أن ترد على ديمة الجندي وباسم ياخور.


نبذة عن نسرين طافش 

وُلدت نسرين في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل - إضافة إلى مواطنتها السوريَّة - الجواز الجزائري نسبة لوالدتها. 

انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو».

ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

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