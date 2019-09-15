بالفيديو... هجوم من فنانة شهيرة على أخرى

وأكد البعض أن طافش قررت بهذا المنشور أن ترد على ديمة الجندي وباسم ياخور.
نبذة عن نسرين طافش
وُلدت نسرين في محافظة حلب، لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل - إضافة إلى مواطنتها السوريَّة - الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.
انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، حيث بدأ تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو».
ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.