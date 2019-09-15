"دي يونج الأعلى".. تعرف على تقييم لاعبي برشلونة في مباراة فالنسيا

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قدم معظم نجوم نادي برشلونة مستوى جيد في مباراة الفريق أمام فالنسيا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وقد ظهر هذا بوضوح على نتيجة المباراة، والتي تشير إلى فوز نادي برشلونة بخماسية مقابل هدفين للفريق الضيف في تلك المباراة.



الصحف الإسبانية قد أعطت بعض التقييمات إلى نجوم برشلونة بحسب أدائهم في مباراة فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني، وجاءت هذه التقييمات على النحو التالي:



حارس المرمى: تير شتيجن تحصل على تقييم 6.6



المدافعين: جوردي ألبا حصل على تقييم 6.9، كليمونت لنجيليه حصل على تقييم 6.6، جيرارد بيكيه تحصل تقييم 7.3، وأخيرًا نيلسون سيميدو وحصل على 8.2



خط الوسط: البداية ستكون مع فرينكي دي يونج والذي حصل على أعلى تقييم بين كل لاعبي برشلونة وكذلك في المباراة بشكل عام، حيث حصل على 8.6، في حين حصل زميله سيرجيو بوسكيتس على 7.5، وحصل أرثر ميلو على 7.5 كذلك



خط الهجوم: نجح أنسو فاتي في أن يقدم نفسه بشكل جيد، وحصل اللاعب على تقييم 8.3، في حين حصل أنطوان جريزمان على تقييم وصل لنحو 8.1، وحصل لويس سواريز على 8.4، وذلك في أولى مباريات الأوروجوياني مع برشلونة بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.



الجدير بالذكر، أن فوز برشلونة على حساب فالنسيا، جعل الفريق الكتالوني يصل إلى النقطة السابعة، ويصبح في المركز الرابع في جدول الترتيب في الدوري الإسباني بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني نادي ريال مدريد والذي جمع 8 نقاط بعد مرور 4 جولات من بداية الدوري، وبفارق نقطتين عن صاحب الصدارة نادي إتليتكو مدريد والذي يملك 9 نقاط، ولكنه لازال لم يلعب مباراته في هذا الأسبوع.